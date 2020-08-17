Прибытие «Барселоны»
Фото: Twitter
В клубе начинаются тяжелые времена перестройки.
Болельщики «Барселоны» освистали команду, вернувшуюся домой после поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8).
Видеокадры появились в распоряжении The Sun. Игроки выходят из автобуса, а собравшиеся фанаты гудят и свистят.
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- После разгрома президент Хосеп Бартомеу заявил об увольнении тренера Кике Сетьена.
- Главным претендентом на смену считается нидерландский коуч Роналд Куман – его уже видели в аэропорту Барселоны.
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