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Фанаты «Барселоны» освистали игроков по возвращении домой с ЛЧ

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Прибытие «Барселоны»

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
39 минут назад

В клубе начинаются тяжелые времена перестройки.

Болельщики «Барселоны» освистали команду, вернувшуюся домой после поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8).

Видеокадры появились в распоряжении The Sun. Игроки выходят из автобуса, а собравшиеся фанаты гудят и свистят.

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