Томас Тухель и Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
Первое французско-немецкое противостояние из двух.
Совсем недавно мы праздновали возвращение Лиги чемпионов и смотрели доигровку 1/8 финала, а теперь впереди уже матчи за выход в финал. Первого финалиста определят «ПСЖ», которому наконец-то повезло со жребием, и дерзкий «РБ Лейпциг».
Кто посмотрит матч по ТВ
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Поначалу казалось, что лазарет «ПСЖ» немного освободился: Килиан Мбаппе вышел с «Аталантой» и наверняка сыграет с «Лейпцигом», пусть и не 90 минут. Не тут-то было – сломался основной вратарь Кейлор Навас, у которого диагностировано повреждение двухглавой мышцы бедра. Только 20 августа он приступит к тренировкам.
Под вопросом участие Идриссы Гуйе, Марко Верратти, Лэйвена Курзава и Тьяго Силвы, который в предыдущем матче получил небольшую травму.
Марко Верратти и Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
У «Лейпцига» серьезных кадровых потерь нет – сыграть могут все, кто начал «финал восьми». В «Челси» страдает Тимо Вернер, а Ибраима Конате лег на операцию еще до рестарта ЛЧ.
Форма
«ПСЖ» не играл официальные матчи с марта по июль – чемпионат Франции не стали доигрывать (единственным из топ-5 лиг). В товарищеских матчах парижане разгромили «Гавр» из Лиги 2 и «Селтик» с общим счетом 13:0, но в финалах Кубка Франции и Кубка Лиги легкость исчезла. «Сент-Этьен» победили благодаря единственному голу Неймара, с «Лионом» скатали нулевую ничью и вытащили трофей по пенальти.
Путь в ЛЧ парижане возобновили уже в 1/4 финала, успев грохнуть «Боруссию» раньше. Нельзя сказать, что победный матч против «Аталанты» был выдающимся: в конце матча затащило индивидуальное мастерство и кураж Неймара.
«Лейпциг» после рестарта сезона уверенно финишировал на третьем месте Бундеслиги вслед за двумя грандами. Парни Юлиана Нагельсманна еще в марте выбили «Тоттенхэм», а в Португалии разрушили мечты «Атлетико» о полуфинале – мадридцы забили только один раз, и то с пенальти.
Лицом к лицу
- Клубы проводили товарищеский матч летом 2014 года – он закончился со счетом 4:2 в пользу немцев.
- Парижане играют в полуфинале ЛЧ во второй раз, «Лейпциг» – впервые.
- «ПСЖ» забивает в 33 матчах Лиги чемпионов подряд.
- «РБ» в девяти последних матчах ЛЧ ни разу не пропустил больше двух мячей.
Ориентировочные составы
Ставки букмекеров
«РБ Лейпциг» – 4,11
Ничья в основное время – 4,14
«ПСЖ» – 1,82
Аналитики уверены в победе парижан, а не андердога – и даже в ничью и дополнительное время верят меньше. Можно поставить на «обе забьют» и тотал более 2,5 мяча – на это предлагается комфортный коэффициент 1,68. Даже с уходом Вернера клуб Нагельсманна не разучился забивать.
Где смотреть
В 22:00 по московскому времени игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Но если телевизора поблизости нет, вас выручит текстовая трансляция от Eurosport – стендапить будет Данил Тармасинов.
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