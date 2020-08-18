Анхель ди Мария и Неймар празднуют гол в полуфинале ЛЧ «РБ Лейпциг» – «ПСЖ»
Фото: Getty Images
«Пари Сен-Жермен» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов.
Французский «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» определили первого финалиста многострадальной Лиги чемпионов-2019/20: парижане уверенно переиграли менее именитого конкурента – 3:0. А вот самые ультрагорячие факты об этой битве.
- Эта была первая официальная игра между «Лейпцигом» и «ПСЖ». Неудивительно, ведь немецкий клуб был создан только в 2009-м.
- В 2008 году коучи обоих соперников – Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн – вместе представляли «Аугсбург II»: Томас тренировал, Юлиан играл. В том же году «ПСЖ» боролся за выживание, а «РБ «Лейпциг» не существовал вовсе.
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- Кстати, 33-летний Нагельсманн был близок к тому, чтобы стать самым молодым тренером, когда-либо выводившим свою команду в финал ЛЧ. Но в итоге рекорд Дидье Дешама, который дошел до финала-2003/04 с «Монако» в 35 лет, устоял.
- Тьяго Силва сыграл за «ПСЖ» в еврокубках в 59-й раз – это клубный рекорд.
- В стартовом составе «РБ» нашлось больше места французам, чем у чемпиона Франции: Упамекано, Мукьеле и Нкунку против Кимпембе и Мбаппе.
- Гол Маркиньоса уже на 13-й минуте принес парижанам грандиозный рекорд: «ПСЖ» отличился в 34-й игре Лиги чемпионов подряд и повторил рекорд мадридского «Реала», установленный в 2011-14 годах.
- Анхель ди Мария голом и ассистом набрал 9 (3+6) результативных действий в ЛЧ-2019/20. Аргентинец побил личный рекорд сезона-2013/14 (8), и тогда Анхель выиграл турнир в составе «Реала».
Анхель ди Мария забивает в полуфинале «РБ Лейпциг» – «ПСЖ»
Фото: Getty Images
- А еще Анхель отдал 27 голевых передач в ЛЧ. Со старта сезона-2003/04 только двое ассистировали партнерам успешнее. Конечно же, это Криштиану Роналду и Лионель Месси.
- Правда, скоро аргентинца отодвинут на четвертое место. При взятии ворот ему ассистировал Неймар. С момента дебюта в Лиге чемпионов (сентябрь 2013 года) бразилец отдал 24 голевые передачи – больше, чем кто-либо другой за этот же период. Забавно, но на втором месте идет еще один футболист, которого традиционно считают эгоистом: Криштиану Роналду (20).
- А всего Ней поучаствовал в 59 голах в 59 матчах (35 мячей к 24 ассистам).
- Третий мяч Петер Гулачи доставал из сетки после удара Хуана Берната. 27-летний француз – самый результативный защитник в ЛЧ за последние два сезона (5 голешников).
- После немецкого финала-2012/13 между «Баварией» и «Боруссией» клубы Бундеслиги проиграли последующие пять полуфиналов. Четырежды на этой стадии вылетели мюнхенцы, а теперь эту чашу горечи испил «РБ».
- «ПСЖ» выиграл все четыре противостояния с немецкими клубами в еврокубках. В 1/8 финала этого сезона парижане прошли «Боруссию» из Дортмунда.
- «ПСЖ» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов. В клубной истории это будет третий финал еврокубков. В 1996-м «Париж» выиграл несуществующий ныне Кубок обладателей Кубков, а спустя год оступился в финале.
- Парижанам потребовалось 110 матчей в ЛЧ/КЕЧ, чтобы наконец выйти в финал – французы обошли рекорд «Арсенала», который к первому финалу (2006 год) шли 90 матчей.
- «ПСЖ» стал первым французским финалистом ЛЧ с 2004 года, когда это удалось «Монако».
- Также парижане – пятый клуб из Франции, пробившийся в главный еврокубковый финал после «Реймса», «Сент-Этьена», «Марселя» и «Монако». За всю историю Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов трофей французы брали лишь раз – «Марсель» в сезоне-1992/93.
- Если 19 августа «Лион» победит «Баварию», это будет восьмой мононациональный финал в истории ЛЧ и первый французский. Ранее болельщики были свидетелями трех чисто испанских финалов, двух английских, одного итальянского и одного немецкого.
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