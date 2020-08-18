Французский «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» определили первого финалиста многострадальной Лиги чемпионов-2019/20: парижане уверенно переиграли менее именитого конкурента – 3:0. А вот самые ультрагорячие факты об этой битве.

В 2008 году коучи обоих соперников – Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн – вместе представляли «Аугсбург II»: Томас тренировал, Юлиан играл. В том же году «ПСЖ» боролся за выживание, а «РБ «Лейпциг» не существовал вовсе.

Эта была первая официальная игра между «Лейпцигом» и «ПСЖ». Неудивительно, ведь немецкий клуб был создан только в 2009-м.

Анхель ди Мария голом и ассистом набрал 9 (3+6) результативных действий в ЛЧ-2019/20. Аргентинец побил личный рекорд сезона-2013/14 (8), и тогда Анхель выиграл турнир в составе «Реала».

Гол Маркиньоса уже на 13-й минуте принес парижанам грандиозный рекорд: «ПСЖ» отличился в 34-й игре Лиги чемпионов подряд и повторил рекорд мадридского «Реала», установленный в 2011-14 годах.

В стартовом составе «РБ» нашлось больше места французам, чем у чемпиона Франции: Упамекано, Мукьеле и Нкунку против Кимпембе и Мбаппе.

Тьяго Силва сыграл за «ПСЖ» в еврокубках в 59-й раз – это клубный рекорд.

Кстати, 33-летний Нагельсманн был близок к тому, чтобы стать самым молодым тренером, когда-либо выводившим свою команду в финал ЛЧ. Но в итоге рекорд Дидье Дешама, который дошел до финала-2003/04 с «Монако» в 35 лет, устоял.

А еще Анхель отдал 27 голевых передач в ЛЧ. Со старта сезона-2003/04 только двое ассистировали партнерам успешнее. Конечно же, это Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Правда, скоро аргентинца отодвинут на четвертое место. При взятии ворот ему ассистировал Неймар. С момента дебюта в Лиге чемпионов (сентябрь 2013 года) бразилец отдал 24 голевые передачи – больше, чем кто-либо другой за этот же период. Забавно, но на втором месте идет еще один футболист, которого традиционно считают эгоистом: Криштиану Роналду (20).

А всего Ней поучаствовал в 59 голах в 59 матчах (35 мячей к 24 ассистам).