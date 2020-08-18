Неймар
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Опередил даже Лео и Криша.
«ПСЖ» разгромил «РБ Лейпциг» в полуфинале Лиги чемпионов (3:0) и пробился в финал турнира.
Второй мяч в ворота немца был забит после голевой передачи Неймара. Бразилец оформил 24-й ассист в этом турнире – с момента его дебюта в ЛЧ в 2013-м никто не отдал больше голевых передач, чем он.
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На втором месте по числу ассистов с 2013-го года идет Криштиану Роналду (20), третью строчку делят Анхель ди Мария, Луис Суарес и Лионель Месси (по 16).
- «ПСЖ» впервые пробился в финал Лиги чемпионов.
- В решающем матче парижане встретятся с победителем пары «Лион» – «Бавария».
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