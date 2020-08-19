«ПСЖ» провел идеальный матч и влетел в финал ЛЧ. Тухель преподал Нагельсманну урок по прессингу

Парижане впервые в истории сыграют в главном клубном финале Европы.

До матча у Нагельсманна было неигровое преимущество перед Тухелем. Юлиан мог скакать по технической зоне и раскидывать эмоции, пока Томас сидел на ящике. Но тренер «Лейпцига» ограничил движения и надел строгий костюм. Видимо, знал, что прыгать не придется, а Тухель переиграет его даже на одной ноге.

Главное: «ПСЖ» разбил «Лейпциг» адским прессингом

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В четвертьфинале «Лейпциг» разрывал коллективно. Выделялись единицы, среди которых был Упамекано. Центрдеф «Ред Булла» не только задушил Косту, но и активно вытаскивал мяч в середину поля. Это помогало «Лейпцигу» двигать атаку и выводить больше игроков в финальную треть, чтобы растягивать защиту «Атлетико».

Тухель сразу забрал у «Лейпцига» это оружие. Без мяча передняя линия «ПСЖ» включала бешеный прессинг и играла чуть ли не выше, чем в атаках.

Мбаппе, Неймар и Ди Мария в прессинге «ПСЖ» Фото: Other Agency

Такое давление не позволяло Гулачи, Клостерманну и Мукьеле докатывать мяч до Упамекано. Вовлеченность Дайо в игру слетела сразу: против «Атлетико» он прихватил 3,6% времени с мячом, против «ПСЖ» – 2,7%. Упамекано должен двигать мяч в среднюю треть – так вот, в четвертьфинале он набил 47 прогрессивных передач в эту зону, а в полуфинале – только 22.

Такая картина возникла в том числе из-за открываний Дайо. На мяче он двигался мало и вылезал выше других центрдефов «Лейпцига». Из-за этого центральный игрок в передней тройке «ПСЖ» мог не только пресекать пасы на Упамекано, но и давить Гулачи.

Локально – из этого преимущества вытек гол Ди Марии. Глобально – оно стало пиком всей оборонительной стратегии Тухеля.

Без мяча «ПСЖ» включал 4-3-3. «Лейпциг» атаковал по 3-4-3 или 3-4-1-2. В первом случае тройка в середине «ПСЖ» получала преимущество, во втором – не отставала в числе.

Очертания защитной 4-3-3 от «ПСЖ». Паредес, Эррера и Маркиньос спокойно защищаются против Ольмо и Забитцера. Фото: Other Agency

Без этой системы «ПСЖ» легко пускал бы передачи через второго на третьего. «Лейпциг» вырывался бы из первой трети не через Упамекано, а через пасы Гулачи на хавбеков. Но таких пасов не было. Гулачи отдал 11 прогрессивных передач в среднюю треть – и ни одной низом. Кипер «Лейпцига» выбивал как раз из-за крепкого блока «ПСЖ» в центре поля.

Итог: слабый билд-ап «Ред Булла», который удваивал меланхолию после мячей «ПСЖ». Формально «Лейпциг» набил столько же ударов, сколько и соперник (по 14), но их качество просело: всего три мяча полетели в створ (у «ПСЖ» – девять), еще шесть заблокировал соперник (по сравнению с одним у парижан).

Детали: Нагельсманн перемудрил с защитой

Как и против «Атлетико», в защите от «ПСЖ» Нагельсманн выкатил схему-трансформер. Она металась между 4-2-3-1, 4-1-4-1 и 4-4-2 в зависимости от задач в прессинге.

4-1-4-1 от «Лейпцига». Здесь Поульсен не дает отпасовать на Маркиньоса, а хавбеки сдерживают передачи в финальную треть Фото: Other Agency

4-2-3-1 позволяла схлопывать хавбеков, которые опускались на помощь к Маркиньосу. Чаще всех это делал Паредес Фото: Other Agency

4-4-2 или 4-4-1-1 помогала сдерживать хавбеков плюс давить на центрдефов «ПСЖ» Фото: Other Agency

Главной идеей было не дать Силве и Кимпембе выкатить мяч в среднюю и финальную трети. Для этого Поульсен закрывал передачи на Маркиньоса. В первом тайме, пока игра не раскрылась от счета, это работало. «ПСЖ» набил семь ударов, но только четыре пришли с игры. Остальные три – со стандартов.

Нагельсманн выдал эффективную защиту против позиционных атак «ПСЖ». Его поражение – в том, что он выкинул из памяти все остальное. Это видно по голам. Первый пришел из шикарного розыгрыша «ПСЖ»: Силва и Кимпембе рванули в один канал с Маркиньосом, чтобы заблокировать Поульсена и Клостерманна. Непонятно, почему Нагельсманн не отрабатывал на тренировках такие перегрузы и блокировки на стандартах.

Центрдефы «ПСЖ» создают Маркиньосу коридор для врыва во вратарскую Фото: Other Agency

Второй мяч пришел от прессинга – опять же, «ПСЖ» в этом смысле активен, «Лейпцигу» нужны были запасные варианты выхода из обороны. Только третий мяч на Нагельсманна не повесить – сыграли нырок Мукьеле и ошибка Упамекано, который развернулся к арбитру и забыл про Берната.

Забег Нагельсманна в Лиге чемпионов все равно получился крутым. Он отлетел, как и должен был, по-детски: нашел умную защитную стратегию, но не разбил нюансы, которые лежали под носом.

Возможно, такое же клеймо можно будет повесить и на Тухеля. Но в его случае вердикт будет только после финала.

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