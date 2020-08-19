Неймар после обмена футболками
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Бразилец рискует схватить дисквалификацию на самый важный матч.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар нарушил медицинский протокол после полуфинала Лиги чемпионов и рискует пропустить финал из-за дисквалификации.
28-летний форвард после финального свистка обменялся футболками с защитником «РБ Лейпциг» Марселем Хальстенбергом. The Sun цитирует один из пунктов 31-страничного положения УЕФА «О возвращении к игре»: «Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками».
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Источник подчеркивает, что обмен не запрещен напрямую, но в документе уточняется, что несоблюдение протокола может привести к дисциплинарным мерам.
- «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» со счетом 3:0.
- В финале парижане сыграют с победителем матча «Лиона» и «Баварии».
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