Увидим ли мы повторение финала Кубка французской Лиги?

19 августа на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне определится второй финалист Лиги чемпионов. Компанию «ПСЖ» в решающем матче могут составить «Лион» или «Бавария». Очевидно, кто фаворит этой встречи, но турнир в сезоне-2019/20 уже приучил нас к сенсациям, поэтому случиться может все что угодно.

Кто посмотрит матч по ТВ

Трансферы Месси уходит из «Барселоны», Харт – в «Тоттенхэме», «Бавария» обворует «Лейпциг». Мегасделки и слухи ВЧЕРА В 21:17

Удивительно и в то же время прекрасно, что соперники сыграют в составах, на 99% состоящих из игроков основного калибра. У «Лиона» не будет лишь 25-летнего защитника Юссуфа Коне, который в 2020-м по причине травм не сыграл ни минуты в официальных матчах (51 минута в товарищеских).

Бенджамин Павар и Серж Гнабри Фото: Getty Images

У «Баварии» полный порядок в атаке и полузащите, но при этом Ханс-Дитер Флик не сможет рассчитывать за защитника Бенжамена Павара – он повредился в финале Кубка Германииполтора месяца назад. Хотя, для мюнхенцев потеря 24-летнего игрока вряд ли станет проблемой – без того же Павара «Бавария» грандиозно отыграла против «Барселоны» и «Челси».

Лицом к лицу

«Бавария» выиграла все 9 матчей в ЛЧ в этом сезоне с разницей мячей 39-8.

В раунде плей-офф «Мюнхен» выбил «Челси» (7:1 по сумме) и «Барселону» (8:2).

«Лион» с трудом занял второе место в группе (опередил «Бенфику» и «Зенит»), в 1/8 выбил «Ювентус» (2:2 по сумме) и «Ман Сити» (3:1).

«Бавария» и «Лион» встречались 8 раз: немцы выиграли 4 встречи, две завершились вничью, а еще две – победами «Лиона».

«Мюнхен» никогда не проигрывал французским клубам в плей-офф Лиги чемпионов.

Составы

«Лион»

«Бавария»

Котировки букмекеров

Победа «Лиона»: 9,8

Ничья: 6,52

Победа «Баварии»: 1,28

За последние годы точно, а может и в XXI веке не было такого, чтобы в полуфинале ЛЧ одна команда по коэффициентам настолько превосходила другую. Букмекеры считают, что у «Лиона» минимум шансов на победу, но эти французские ребята уже доказывали, что могут побить кого угодно.

Где смотреть

Встречу в 22:00 по московскому времени покажет телеканал «Матч ТВ», а также его платный аналог «Матч Футбол». Если шансов посмотреть матч по телевизору нуль, читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru – там будет весело и информативно.

Опрос

Опрос Кто выйдет в финал? Бавария Лион

Пачка свежих текстов о первом финалисте турнира – «ПСЖ»:

«ПСЖ» провел идеальный матч и влетел в финал ЛЧ. Тухель преподал Нагельсманну урок по прессингу

«ПСЖ» повторил рекорд «Реала», Неймар оторвался от Криша. Главные цифры победы парижан над «РБ»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Лига чемпионов УЕФА Фанаты «Барселоны» освистали игроков по возвращении домой с ЛЧ 17/08/2020 В 12:11