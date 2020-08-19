Ну, а как могло быть иначе?

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что он и его партнеры по команде порадовались поражению «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в групповом чате в WhatsApp.

«Я уже не помню деталей, но вы понимаете, что никто из нас не расстроился. Некоторые из нас ехидно отпраздновали это событие», – приводит слова Крооса Today.

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«Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

«Реал» выбыл из ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Сити».

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