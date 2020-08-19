Тони Кроос («Реал Мадрид»), Лионель Месси («Барселона»)
Фото: Getty Images
Ну, а как могло быть иначе?
Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что он и его партнеры по команде порадовались поражению «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в групповом чате в WhatsApp.
«Я уже не помню деталей, но вы понимаете, что никто из нас не расстроился. Некоторые из нас ехидно отпраздновали это событие», – приводит слова Крооса Today.
Чемпионат Испании
«Мы пытались». «Барса» больше не ведет переговоры по Неймару и Лаутаро
9 ЧАСОВ НАЗАД
- «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.
- «Реал» выбыл из ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Сити».
Куман не продержится в «Барсе» больше года. Следующий президент назначит Хави или Гвардиолу
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат Испании
Президент «Барсы» сделал окончательное заявление, уйдет ли Месси или нет
19 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии
Sport Mediaset: «Реал» интересуется Дибалой и готов включить в сделку Иско или Крооса
10/08/2020 В 09:28