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Кроос: «Игроки «Реала» ехидно отпраздновали поражение «Барселоны» со счетом 2:8»

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Тони Кроос («Реал Мадрид»), Лионель Месси («Барселона»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

Ну, а как могло быть иначе?

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что он и его партнеры по команде порадовались поражению «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в групповом чате в WhatsApp.

«Я уже не помню деталей, но вы понимаете, что никто из нас не расстроился. Некоторые из нас ехидно отпраздновали это событие», – приводит слова Крооса Today.

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  • «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.
  • «Реал» выбыл из ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Сити».

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