«Бавария» разнесла «Лион» со счетом 3:0 и пробилась в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ» Томаса Тухеля. А вот самые зажигательные факты о прошедшем матче.

Мюнхенцы вышли в финал Кубка/Лиги чемпионов в 11-й раз и сравнялись по этому показателю с «Миланом». Больше финалов только у «Реала» (16).

«Бавария» пробила планку в 40 голов в рамках одной кампании Лиги чемпионов (42). Рекорд принадлежит «Барселоне» (45 голов) – у мюнхенцев есть все шансы его побить.

Руди Гарсия мог стать всего лишь вторым французским тренером, который выводил свой коллектив в финал турнира. Но не стал. Первым и единственным был Дидье Дешам.

Серж Гнабри – четвертый футболист в этом розыгрыше ЛЧ, который принял участие в 10+ голах своей команды. Также это достижение покорилось Роберту Левандовскому, Эрлингу Холанну и Килиану Мбаппе.

В октябре 2015-го тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис сказал про Сержа Гнабри: «Сейчас он не соответствует уровню АПЛ». Серж передает Пулису привет из 2020-го! Кстати, сейчас Тони тренирует – пам-пам – никого он не тренирует! Действительно, кому нужен такой специалист?

Тьяго Алькантара провел идеальный первый тайм против «Лиона»: больше всех касаний (71), больше всех успешных пасов (62), больше всех отборов (4), больше всех созданных шансов (3).

Гнабри – лишь второй немецкий игрок, который оформил дубль в полуфинале ЛЧ. Первым был Томас Мюллер, положивший двушку «Барселоне» в сезоне-2012/13.

Во втором тайме у «Лиона» не было шансов – «Бавария» не проигрывала в Европе, когда вела по ходу матча, с декабря 2013-го. Тогда мюнхенцы уступили «Манчестер Сити» (2:3), хотя вели в счете 2:0.

Криштиану Роналду + Гарет Бэйл в ЛЧ-2013/14 – 23 гола на двоих. Серж Гнабри и Роберт Левандовский в ЛЧ-2019/20 – 24 🔥