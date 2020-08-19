«Бавария» влетела в финал ЛЧ с составом за 266 млн евро. Основа стоит всего 100

Почти идеальное пособие для владельцев «Пари Сен-Жермен».

«Бавария» уверенно ворвалась в финал Лиги чемпионов. Если на первых минутах матча за успех мюнхенцев еще стоило переживать, то потом у парней Ханс-Дитера Флика врубился инстинкт киллеров. Звезды немецкого чемпиона смяли очередного соперника и готовятся к главному матча сезона против одного из богатейших клубов мира, потратившего для выхода в долгожданный финал больше миллиарда евро.

Состав же «Баварии» обошелся мюнхенцам в разы дешевле. На 17 игроков, отыгравших в розыгрыше ЛЧ-2019/20 хотя бы половину матчей, мюнхенцы потратили всего 266,15 млн евро. На 11 игроков, вышедших в старте против «Лиона», и вовсе 100,15.

Лига чемпионов УЕФА «Бавария» близка к рекорду «Барсы», Лева + Гнабри = 24 гола. Главные цифры второго полуфинала ЛЧ 2 ЧАСОВ НАЗАД

Мануэль Нойер – 10 матчей

Мануэль Нойер, «Бавария» Фото: Eurosport

Давид Алаба – 7 матчей

Давид Алаба, «Бавария» Фото: Eurosport

Альфонсо Дэвис – 7 матчей

Альфонсо Дэвис, «Бавария» Фото: Eurosport

Никлас Зюле – 5 матчей

Никлаc Зюле, «Бавария» Фото: Eurosport

Бенжамен Павар – 8 матчей

Бенжамен Павар, «Бавария» Фото: Eurosport

Джером Боатенг – 8 матчей

Джером Боатенг, «Бавария» Фото: Eurosport

Йозуа Киммих – 10 матчей

Йозуа Киммих, «Бавария» Фото: Eurosport

Филиппе Коутиньо – 10 матчей

Филиппе Коутиньо, «Бавария» Фото: Eurosport

Леон Горецка – 7 матчей

Леон Горецка, «Бавария» Фото: Eurosport

Тьяго Алькантара – 9 матчей

Тьяго Алькантара, «Бавария» Фото: Eurosport

Корентен Толиссо – 9 матчей

Корентен Толиссо, «Бавария» Фото: Eurosport

Хави Мартинес – 7 матчей

Хави Мартинес, «Бавария» Фото: Eurosport

Серж Гнабри – 9 матчей

Серж Гнабри, «Бавария» Фото: Eurosport

Роберт Левандовский – 9 матчей

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Eurosport

Кингсли Коман – 8 матчей

Кингсли Коман, «Бавария» Фото: Eurosport

Томас Мюллер – 9 матчей

Томас Мюллер, «Бавария» Фото: Eurosport

Иван Перишич – 9 матчей

Иван Перишич, «Бавария» Фото: Eurosport

«Лион» – «Бавария» – 0:3

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Лига чемпионов УЕФА «Бавария» близка к рекорду «Барсы», Лева + Гнабри = 24 гола. Главные цифры второго полуфинала ЛЧ 2 ЧАСОВ НАЗАД