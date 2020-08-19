«Бавария» влетела в финал ЛЧ с составом за 266 млн евро. Основа стоит всего 100

«Бавария»
Фото: Getty Images
Почти идеальное пособие для владельцев «Пари Сен-Жермен».
«Бавария» уверенно ворвалась в финал Лиги чемпионов. Если на первых минутах матча за успех мюнхенцев еще стоило переживать, то потом у парней Ханс-Дитера Флика врубился инстинкт киллеров. Звезды немецкого чемпиона смяли очередного соперника и готовятся к главному матча сезона против одного из богатейших клубов мира, потратившего для выхода в долгожданный финал больше миллиарда евро.
Состав же «Баварии» обошелся мюнхенцам в разы дешевле. На 17 игроков, отыгравших в розыгрыше ЛЧ-2019/20 хотя бы половину матчей, мюнхенцы потратили всего 266,15 млн евро. На 11 игроков, вышедших в старте против «Лиона», и вовсе 100,15.
«Бавария» близка к рекорду «Барсы», Лева + Гнабри = 24 гола. Главные цифры второго полуфинала ЛЧ
Мануэль Нойер – 10 матчей
Мануэль Нойер, «Бавария»
Фото: Eurosport
Давид Алаба – 7 матчей
Давид Алаба, «Бавария»
Фото: Eurosport
Альфонсо Дэвис – 7 матчей
Альфонсо Дэвис, «Бавария»
Фото: Eurosport
Никлас Зюле – 5 матчей
Никлаc Зюле, «Бавария»
Фото: Eurosport
Бенжамен Павар – 8 матчей
Бенжамен Павар, «Бавария»
Фото: Eurosport
Джером Боатенг – 8 матчей
Джером Боатенг, «Бавария»
Фото: Eurosport
Йозуа Киммих – 10 матчей
Йозуа Киммих, «Бавария»
Фото: Eurosport
Филиппе Коутиньо – 10 матчей
Филиппе Коутиньо, «Бавария»
Фото: Eurosport
Леон Горецка – 7 матчей
Леон Горецка, «Бавария»
Фото: Eurosport
Тьяго Алькантара – 9 матчей
Тьяго Алькантара, «Бавария»
Фото: Eurosport
Корентен Толиссо – 9 матчей
Корентен Толиссо, «Бавария»
Фото: Eurosport
Хави Мартинес – 7 матчей
Хави Мартинес, «Бавария»
Фото: Eurosport
Серж Гнабри – 9 матчей
Серж Гнабри, «Бавария»
Фото: Eurosport
Роберт Левандовский – 9 матчей
Роберт Левандовский, «Бавария»
Фото: Eurosport
Кингсли Коман – 8 матчей
Кингсли Коман, «Бавария»
Фото: Eurosport
Томас Мюллер – 9 матчей
Томас Мюллер, «Бавария»
Фото: Eurosport
Иван Перишич – 9 матчей
Иван Перишич, «Бавария»
Фото: Eurosport
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