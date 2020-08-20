«Бавария» разбила «Лион» тактически. Флик не допустил ошибок Гвардиолы

Тренер «Баварии» Флик и вингер команды Гнабри
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Второй полуфинал – и опять без интриг.
Второй гол Гнабри заставил фанатов «Арсенала» рвануть в твиттер и выругаться на судьбу. Всех остальных он примирил с простой мыслью: в финале ЛЧ сюрпризов не будет. Неймар поведет «ПСЖ» к первому шейховому еврокубку против красной машины Флика. Из-за того, что тренер «Баварии» обогнул все ошибки Гвардиолы.
Главное: Флик показал, где ошибся «Сити»
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Гарсия не сменил методички даже перед полуфиналом ЛЧ. Без мяча «Лион» вновь выдал 5-3-2 – по этой же схеме команда отбивалась от «Манчестер Сити».
5-3-2 от «Лиона» в защите
Фото: Other Agency
Не сменились и личные задачи. Депай с Экамби играли так же сдержанно и в прессинг не лезли: за весь матч они набили одну попытку отбора на двоих, и ту – перед центральной линией. Корне и Дюбуа работали по Киммиху с Дэвисом так же часто, как по Канселу и Уокеру. Такими включениями вингбеки «Лиона» ломали схему – это чтобы обрубать атаки флангами.
Корне выдвигается на Киммиха. Это переводит схему «Лиона» в 4-4-2, но не дает «Баварии» развить атаку по флангу
Фото: Other Agency
Все то же самое «Лион» раздал и против «Сити». Может, поэтому Флик подготовился и разбил Гарсию.
Коуч «Баварии» выкатил классическую 4-2-3-1. На мяче эта схема перетекала в три другие. Первая – 4-2-4 с Мюллером в финальной трети. Вторая – 3-2-5, если кто-то из фулбеков держался первой линии, пока другой забегал в переднюю. Третья – 3-3-4 от смещений Тьяго к Боатенгу и Алабе.
Эта гибкость определила тактику «Баварии». Она позволяла подстроиться под любой маневр Гарсии. Мюнхенцы вышли как на шахматную партию – отвечали уколом на каждое решение «Лиона».
Самый яркий пример – первый гол Гнабри. Корне застрял в полупозиции. Киммих тут же использовал его ошибку и забросил на вингера.
В момент паса Киммиха Корне уступает несколько шагов Гнабри и все еще смотрит на фулбека «Баварии»
Фото: Other Agency
Гнабри, в свою очередь, нажился на индивидуальных привязках защитников «Лиона». Матч с «Сити» показал, что с персональным типом обороны им комфортнее, поэтому Серж рванул к штрафной и спутал все наводки.
Менее очевидный пример – про выход из обороны. В этом эпизоде Тьяго откатился к центрдефам и потянул за собой Какере.
Смещение Тьяго и опека Какере
Фото: Other Agency
Мяч долетел до Киммиха, который двинул на Гнабри и рванул в центр. Сюда же примчал Мюллер – на него перестроился Бруну.
Трио из «Баварии» на фланге, «Лион» решил задавить
Фото: Other Agency
Гнабри покатил на Киммиха, Бруну побежал туда же, а Какере все это время думал о Тьяго. В итоге в центре остался один Горецка – на Леона Какере переключился слишком поздно. От атаки «Лион» спас лишь фол Бруну на Киммихе.
В момент паса Киммиха Какере только включается по Горецке
Фото: Other Agency
Эта ситуация зародилась по двум причинам. Первая – сдвиг Тьяго, который утащил за собой Какере и освободил Горецку. Это как раз из перехода «Баварии» на 3-3-4. Вторая – смещение Мюллера, которое смутило Бруну. «Сити» не хватало такого футболиста, который будет двигаться по всем атакующим каналам и тасовать защиту «Лиона». Де Брёйне действовал проще и прямолинейнее.
При этом команда Гарсии включила авторское давление на фланг. Выход из-под него – пример частного включения тех тактических преимуществ, которые Флик заложил в «Баварию» еще до игры. И тех преимуществ, от которых отвернулся Гвардиола.
Детали: Гарсия бился, как мог
При всех успехах Флика, Гарсия не капитулировал. «Лион» выдал как минимум две тактические истории, которые почти сработали против «Баварии».
Первая – про забегания за спины и между защитниками. «Лион» терзал эти зоны еще против «Сити». На старте игры с «Баварией» этот сюжет повторился. Сначала Депай полетел на Нойера между Алабой и Боатенгом – только начал зачем-то двигаться во фланг. Затем Экамби промчался между Алабой и Дэвисом и стукнул мяч о штангу. До первого гола Гнабри «Лион» даже не уступал по ударам: у обеих команд их было по четыре. Не сошлось в реализации.
Вторая история связана с защитной схемой. После перерыва Гарсия перешел на 5-4-1. Он порвал блок 3-2, чтобы создать более плотную оборону. С ней было проще сдерживать перегрузы имени Мюллера.
5-4-1 «Лиона» в защите
Фото: Other Agency
Из-за этого «Баварии» стало труднее создавать моменты. В первом тайме мюнхенцы наколотили 12 ударов (10 с игры), во втором – уже 7 (с игры – 4). Только это не спасло от гола Левандовского.
В этом голе и в его легкости – вся суть прошедших полуфиналов. Два раза по 3:0 – и все сенсации едут домой.
В полуфиналах ЛЧ было много тактики. Гарсия и Нагельсманн старались, но Флик и Тухель их разбили – как-то свысока. Кивок Левандовского на 88-й минуте стал последней метафорой, которая намекнула: в финал проходят только топы, все сказки – ровно до него.
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