Ханс-Дитер Флик
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Коуч не считает свою команду идеальной.
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик частично раскрыл тактику игры против «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
«У «ПСЖ» отличная команда. Она заслуженно пробилась в полуфинал, а затем и в финал. Нам стоит проанализировать ряд деталей, но и без того знаем, что в их составе есть очень быстрые игроки. Постараемся получше организовать свою игру в обороне. А наша главная сила – это умение обложить соперника мощным прессингом, – цитирует 55-летнего Флика официальный сайт УЕФА.
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- «Бавария» прошла «Лион» (3:0), «ПСЖ» – «Лейпциг» (3:0).
- Финал состоится 23 августа.
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