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Флик рассказал, что «Баварии» нужно улучшить к финалу с «ПСЖ»

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Ханс-Дитер Флик

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Коуч не считает свою команду идеальной.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик частично раскрыл тактику игры против «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

«У «ПСЖ» отличная команда. Она заслуженно пробилась в полуфинал, а затем и в финал. Нам стоит проанализировать ряд деталей, но и без того знаем, что в их составе есть очень быстрые игроки. Постараемся получше организовать свою игру в обороне. А наша главная сила – это умение обложить соперника мощным прессингом, – цитирует 55-летнего Флика официальный сайт УЕФА.

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  • «Бавария» прошла «Лион» (3:0), «ПСЖ» – «Лейпциг» (3:0).
  • Финал состоится 23 августа.

«Бавария» влетела в финал ЛЧ с составом за 266 млн евро. Основа стоит всего 100

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