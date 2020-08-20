Лионель Месси и Альфонсо Дэвис
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Юный Альфонсо ничего не слышал о медицинском протоколе.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался дарить футболку полузащитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису после поражения со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Я просил, но, думаю, он был немного расстроен. Но все в порядке. Надеюсь, в следующий раз получится», – цитирует 19-летнего Дэвиса BT Sport.
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- Обмен футболками не рекомендован медицинским протоколом положения УЕФА «О возвращении к игре».
- В сезоне-2019/20 Месси не выиграл с «Барсой» ни одного трофея.
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