Футбол
Лига чемпионов УЕФА

Месси отказался дарить Дэвису футболку после 2:8

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Лионель Месси и Альфонсо Дэвис

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Юный Альфонсо ничего не слышал о медицинском протоколе.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался дарить футболку полузащитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису после поражения со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я просил, но, думаю, он был немного расстроен. Но все в порядке. Надеюсь, в следующий раз получится», – цитирует 19-летнего Дэвиса BT Sport.

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  • Обмен футболками не рекомендован медицинским протоколом положения УЕФА «О возвращении к игре».
  • В сезоне-2019/20 Месси не выиграл с «Барсой» ни одного трофея.

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