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Le Parisien: в Марселе запрещено ходить в футболках «ПСЖ» в день финала Лиги чемпионов

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Фанаты «ПСЖ»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 35 минут

Полиция опасается беспорядков.

Власти Марселя запретили появляться на улицах в одежде с символикой «ПСЖ» в день финала Лиги чемпионов.

«Марсель» – главный соперник «Парижа», поэтому успехи столичной команды в главном еврокубке не слишком радуют местных фанатов. Как сообщает Le Parisien, по ходу полуфинала между «ПСЖ» и «Лейпцигом» группа болельщиков «Марселя» устроила беспорядки – скандировала оскорбительные кричалки в адрес исторического врага и жгла пиротехнику. Один фан был арестован за нападение на человека в футболке парижан.

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Во избежание повторения подобного сценария, власти города ввели запрет на ношение футболок «ПСЖ» в день финала ЛЧ между «Парижем» и «Баварией». По информации источника, в формулировке говорится о бане на ношение «любой символики клубных цветов «ПСЖ» – то есть под запретом шарфы и другая атрибутика.

  • «ПСЖ» в полуфинале разгромил «Лейпциг» со счетом 3:0.
  • Финал пройдет 23 августа на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Матч начнется в 22:00 по Москве.

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