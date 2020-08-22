Почему Мбаппе стоит дороже Месси и как успех в ЛЧ влияет на цену? Исследование трансферных рейтингов

В мире есть не только Transfermarkt.

Финал Лиги чемпионов – главное событие футбольного сезона. В титульном матче почти всегда друг с другом сходятся самые выдающиеся игроки: некоторые из них стоят по нескольку десятков и даже сотен миллионов евро. Этот текст – попытка понять, как на самом деле устроены трансферные рейтинги и цифры, которые в них появляются.

Какие существуют трансферные рейтинги?

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Самый популярный агрегатор трансферных стоимостей – Transfermarkt, но немецкий сайт вовсе не панацея. Не менее важные источники базируются не на пользовательских оценках, а на научном подходе. Интегральные, а значит более точные с финансовой точки зрения, оценки стоимостям дают CIES Football Observatory (международный центр спортивных исследований, базирующийся в Швейцарии) и KPMG (одна из крупнейших в мире аудиторских фирм).

В чем разница между пользовательскими и интегральными оценками?

Transfermarkt, придуманный Маттиасом Зейделем, по организации очень похож на Википедию. Сайтом рулят пользователи, за которыми следят модераторы. Цена на игроков формируется путем голосования (два раза в сезон и после крупных международных турниров), затем корректируется экспертами и выставляется на сайт. При этом каждая оценка любого пользователя должна быть подкреплена фидбеком – просто так поставить условному Артему Дзюбе ценник в 100 миллионов евро не получится. Мало того, этот голос никак не повлияет на итоговую цену на Transfermarkt – модераторы проследят за явно завышенными и заниженными оценками и подправят статистику до нормального распределения (считается, что в среднем оценка толпы будет реально отражать стоимость, но максимальные отклонения все равно отбрасывают).

В CIES и KPMG цены на игроков формируются при помощи математических моделей. Они берут за основу стоимость переходов игроков с похожими характеристиками в прошлом и дополнительно учитывают разнообразный набор факторов. Модель CIES включает переменные, связанные с клубом (качество выступлений и экономические факторы), футболистом (возраст, качество игры, длительность контракта, вызовы в сборную и другие), а также принимает во внимание инфляционное изменение стоимости трансферов во времени.

KPMG пошел дальше: с помощью регрессионных моделей (показывают, в каких пропорциях на итоговую цену влияют разные факторы) агрегатор учитывает еще и медиастатус игрока, степень его влияния на команду и дисциплинированность на поле.

Неймар и Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Какие оценки точнее и лучше?

Точно ответить на этот вопрос нельзя. Если звание самого популярного ресурса о трансферных стоимостях у Transfermarkt еще долго никто не отберет, то об объективности оценок сайта спорят давно. Датские ученые еще в 2017-м предлагали внедрить алгоритм с использованием метрик продвинутой статистики, чтобы получать изменения в стоимости игроков после каждого матча, но их подход широкого применения пока не нашел.

При этом комплексные подходы сталкиваются с трудностями при оценке контекста. Так, например, если они учитывают популярность игрока как один из факторов увеличения стоимости, то в расчет берутся все упоминания его в медиа. Положительные они или отрицательные – машину не волнует.

Какие факторы наиболее важны при формировании цены?

Вероятно, у каждой системы, опирающейся на научный подход, можно расположить факторы по старшинству. Проблема в том, что веса̀, которые определяют степень влияния на результат модели, известны только составителям каждой конкретной системы и конфиденциальны.

Когда речь идет о пользовательской оценке, важность факторов имеет еще меньшее значение. Для кого-то приоритетом будет количество голов за сезон, кто-то задумается об экономическом эффекте трансферов, а третьи и вовсе будут расставлять ценники, исходя из возраста.

Остается только догадываться, что именно делает стоимости игроков такими, какими они являются, но некоторые выводы о важнейших факторах определения цены сделать все равно можно.

Возраст: в топ-50 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt всего один игрок в возрасте 30+ – Лео Месси (112 млн евро, девятое место);

Игра в топ-чемпионате: самый дорогой по стоимости игрок не из топ-5 чемпионатов располагается на 107-м месте – Донни ван де Бек из «Аякса» (44 млн евро);

Позиция: в топ-25 рейтинга Transfermarkt входят 2 защитника (Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк) и один вратарь (Ян Облак);

Национальность: совершенно неважна. Самый дорогой немецкий игрок (соотечественник сайта) Кай Хаверц стоит 81 миллион евро и занимает 13-е место.

В рейтингах CIES и KPMG ситуация схожа. Рейтинг возглавляет Килиан Мбаппе, который молод, играет в топ-чемпионате и много забивает. Криштиану Роналду ни в одном топе по стоимости нет, что еще раз подтверждает: возрастные игроки дорого стоить не могут.

Кстати, даже на пике Криштиану никогда не превосходил цифры Килиана. Предельная стоимость португальца – 120 миллионов евро (в первый раз в 2014-м), француза – 200 млн евро (впервые в 2018-м). Пиковый Месси стоил 180 миллионов евровалюты (тот же 2018-й), как и Неймар, но бразилец поставил трансферный рекорд реальными деньгами, побив наивысшую оценку от Transfermarkt на 22 млн.

Для того, чтобы выдать наиболее приближенную к реальности картину по трансферным стоимостям, мы составили топ самых дорогих игроков по версии трех крупнейших оценщиков. Сложив суммы за представителей топ-30 каждого из рейтингов и поделив на количество оценок (Лерой Сане не оценивался CIES из-за травмы, а Мэйсон Маунт и Ришарлисон не попали в список самых дорогих игроков по версии KPMG, поэтому их ценники делили на 2), мы получили следующую картину:

Килиан Мбаппе с громадным отрывом лидирует в каждом отдельном и совокупном рейтингах;

В топ-5 трое игроков – в возрасте 21 года или младше;

Криштиану Роналду нет ни в одном топе;

В списке много неоднозначных персон: Ришарлисон, Мэйсон Маунт, Родри и Габриэл Жезус.

Насколько часто рассчитанные ценники совпадают с реальными?

Сказать точно можно только о трансферном рейтинге CIES. Исследователи подсчитали, что за период с 2012 года корреляция между реальными тратами на покупки игроков (оценено 1790 трансферов) и расчетными данными составляет 80%. Это значит, что прогноз CIES относительно цен вполне обоснован. Единственный минус – он делается на базе анализа только лиг топ-5, поэтому говорить о его идеальности не приходится.

Вероятно, 20%-ное расхождение в реальной жизни происходит из-за агентских издержек и финансовых обманок клубов. Иначе трансферные стоимости от CIES были бы еще более релевантны. Однако внести в прогностическую систему такие вводные, как нужный паспорт (Россия) или привлечение игрока не в топ-чемпионат за огромные деньги (Россия, Китай), практически невозможно.

Как на трансферные стоимости повлиял коронавирус?

Ценники на большинство топовых футболистов на Transfermarkt снизились. Это связано с тем, что немецкий сайт больше ориентирован на цену покупки или продажи в ближайшее время. В эпоху пандемии подрасти могла только стоимость дешевых и молодых игроков, а вот топы потеряли в цене солидные 10-20%. Так, в последнем обновлении Эден Азар подешевел на 40 миллионов евро, Рахим Стерлинг и Неймар потеряли по 32, а Харри Кейн, Садио Мане и Мохамед Салах – по 30.

Мохамед Салах и Садио Мане, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Такие масштабные падения связаны с тем, что стоимость футболиста определяется суммой, которую за него готовы заплатить. В данный момент многие клубы несут или уже понесли финансовые убытки от проведения матчей без зрителей или других ограничений, поэтому даже теоретически не готовы отдавать за новичков большие деньги.

Основатель Transfermarkt Маттиас Зейдель сомневается в перспективах роста цен в ближайшее время: «Цены на фондовом рынке рухнули, многие компании под угрозой банкротства, трансферные планы множества клубов застыли из-за неопределенности. Сейчас сложно представить, что цены продолжат расти, как в предыдущие годы. При этом мы не исключаем скачки, будем реагировать по ситуации».

Топы CIES и KPMG коронавирусные изменения затронули меньше, так как они ориентируются на оценку игроков как активов, способных приносить пользу в течение нескольких лет.

Что будет со стоимостью игроков, если клуб выиграет Лигу чемпионов?

Они прибавят в цене. Проследить это в целом для клуба сложно, однако лидеры команды-победителя обычно получают от Transfermarkt буст. Тащеры Клоппа после триумфа в сезоне-2018/19 добавили от 10 до 40 млн евро. При этом важно, чтобы игроки до этого не достигали возраста, после которого рост цены почти нереален. Карим Бензема, например, за три победы в ЛЧ подряд получил прибавку всего в 10 млн евро, а Криштиану Роналду за тот же период их потерял. Возможно, то же самое ждет достигших пика лидеров «Баварии» и «ПСЖ».

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