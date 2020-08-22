Александр Зинченко, Влада Седан
Фото: Instagram
Спутница украинского футболиста нашла виновного в вылете «горожан» из Лиги чемпионов.
Украинская журналистка и жена футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада Седан высказалась о вылете «горожан» из Лиги чемпионов.
«Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но, мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для «Сити» – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову?
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У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в «Сити», какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира. Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – «Бавария». Одно дело – вылетать от «Баварии», а другое – вылетать от «Лиона». Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции», – цитирует Седан Tribuna со ссылкой на ютьюб-канал Влады.
- «Сити» проиграл «Лиону» в четвертьфинале со счетом 1:3.
- При Гвардиоле клуб еще ни разу не выходил в полуфинал турнира.
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