«Золотого мяча» в этом году не будет, а вот премия ФИФА ждет своего обладателя.

Непривычный еврокубковый нон-стоп подходит к концу: остался только один матч – самый важный и самый долгожданный. В финале Лиги чемпионов встретятся неудержимая «Бавария» Ханси Флика и «ПСЖ» его немецкого коллеги Томаса Тухеля.

Форма и путь к финалу

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Мюнхенцы подходят к финалу в наилучших кондициях из возможных. После майского рестарта сезона «Бавария» не только не потерпела ни одного поражения, но и ни разу не свела игру вничью. Только в двух официальных матчах немцы отметились одним голом – в остальных мячи летели в ворота соперников с завидной частотой.

«Бавария» крушила фаворитов и расправлялась с андердогами. В Бундеслиге вопрос о титуле был снят победой над «Боруссией», в Лигу чемпионов ребята Флика вернулись очередным разгромом «Челси» (4:1), издевательством над «Барселоной» (8:2), запустившим революцию в каталонском клубе, и уверенной победой над «Лионом» (3:0).

«Бавария» Фото: Getty Images

У «ПСЖ» ситуация чуть иная. Французы не играли официальных матчей с марта по июль из-за досрочной приостановки национального чемпионата, а потом едва выгрызли Кубок страны и Кубок лиги. Только индивидуальное мастерство и кураж Неймара вытащили «Париж» в четвертьфинал (2:1 с «Аталантой»), но в полуфинале против «Лейпцига» (3:0) ребята Тухеля выглядели в разы увереннее.

Кто посмотрит матч по ТВ

Лазарет «ПСЖ» стремительно пустеет. Вратарь Кейлор Навас, пропустивший полуфинал из-за травмы двуглавой мышцы бедра, сможет снова выйти на поле и побороться за четвертую для себя ЛЧ. Также на предматчевой пресс-конференции Тухель заявил о готовности Марко Верратти и Идрисса Гуйе – но уверенности в том, что они выдержат весь матч, пока нет. Информация о дисквалификации Неймара из-за обмена футболками оказалась фейком.

У «Баварии» тоже все отлично: защитник Жером Боатенг, попросивший замену в предыдущем матче из-за мышечных проблем, восстановился и готов сыграть. Разумеется, команде не поможет Бенджамен Павар, выбывший ранее на долгий срок.

Лицом к лицу

«Бавария» и «ПСЖ» восемь раз встречались на групповом этапе ЛЧ: французы выиграли пять раз, немцы – три.

В последний раз команды встречались не так давно – в сезоне-2017/18. На «Парк-де-Пренс» «ПСЖ» выиграл со счетом 3:0, на «Альянц Арене» «Бавария» взяла реванш со счетом 3:1.

«Бавария» может выиграть ЛЧ в шестой раз и догнать «Ливерпуль».

«ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов – в случае успеха клуб станет 23-м победителем.

Это второй финал ЛЧ между французским и немецким клубами – в 1976 году «Бавария» обыграла «Сент-Этьен».

Ориентировочные составы

«ПСЖ»

«Бавария»

Ставки букмекеров

«ПСЖ» – 3,25

Ничья в основное время – 4,09

«Бавария» – 2,07

Аналитики верят в невероятную «Баварию», но и коэффициент на победу «ПСЖ» не зашкаливает: ставка на парижан с Кубком – риск, но весьма разумный. Возможно, пик их готовности придется как раз на финал, в то время как «Бавария» держит умопомрачительную форму в течение трех месяцев. Когда-то же это должно закончиться, почему не сегодня?

Неймар и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Эксперты ожидают большое количество мячей – на порог в 2,5 и 3,5 гола предлагается коэффициент 1,93.

Где смотреть

Матч начнется в 22:00 по московскому времени, его покажет в прямом эфире федеральный телеканал «Матч ТВ». Если поблизости нет ни телевизора, ни возможности включить официальную трансляцию на смартфоне, не расстраивайтесь – на Eurosport будет текстовая трансляция, которую зажигательно проведет Дмитрий Панферов.

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