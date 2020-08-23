Роберт Левандовский и Альфонсо Дэвис, «Бавария»
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Василий проанализировал путь обеих команд перед главным матчем и сделал вывод.
Спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».
«Честно говоря, думаю, в данном случае все однозначно. «Бавария» громит в этом сезоне всех. Тренер «ПСЖ» Томас Тухель натерпелся от «Баварии» в чемпионате Германии, и я думаю, что у него есть определенный по этому поводу комплекс.
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В полуфинале, победив «Барселону», «Бавария» разбудила тот самый комплекс, что самое лучшее немецкое, конечно же, гораздо лучше, чем какое-нибудь сиюминутное бразильское, как было в полуфинале 2014 года. И главный кузнец той победы, Томас Мюллер, снова в бою и в составе.
Но и даже на козырь Мбаппе, на его скорость великую есть не менее быстрый футболист на свете – Альфонсо Дэвис в «Баварии». Поэтому я не вижу козырей у «ПСЖ», «Бавария» выиграет в основное время», – заявил Уткин.
- Финальный матч стартует в 22:00 по московскому времени, Eurosport проведет текстовую трансляцию.
- «Бавария» в случае успеха завоюет титул в шестой раз, «ПСЖ» бьется за первый трофей ЛЧ.
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