Василий проанализировал путь обеих команд перед главным матчем и сделал вывод.

Спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

«Честно говоря, думаю, в данном случае все однозначно. «Бавария» громит в этом сезоне всех. Тренер «ПСЖ» Томас Тухель натерпелся от «Баварии» в чемпионате Германии, и я думаю, что у него есть определенный по этому поводу комплекс.

Лига чемпионов УЕФА Левандовский сойдется с Неймаром и Мбаппе. Финал ЛЧ решит, кто станет лучшим игроком мира 4 ЧАСОВ НАЗАД

В полуфинале, победив «Барселону», «Бавария» разбудила тот самый комплекс, что самое лучшее немецкое, конечно же, гораздо лучше, чем какое-нибудь сиюминутное бразильское, как было в полуфинале 2014 года. И главный кузнец той победы, Томас Мюллер, снова в бою и в составе.

Но и даже на козырь Мбаппе, на его скорость великую есть не менее быстрый футболист на свете – Альфонсо Дэвис в «Баварии». Поэтому я не вижу козырей у «ПСЖ», «Бавария» выиграет в основное время», – заявил Уткин.

Финальный матч стартует в 22:00 по московскому времени, Eurosport проведет текстовую трансляцию

«Бавария» в случае успеха завоюет титул в шестой раз, «ПСЖ» бьется за первый трофей ЛЧ.

Левандовский сойдется с Неймаром и Мбаппе. Финал ЛЧ решит, кто станет лучшим игроком мира

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Испании Sport: Месси и Роналду могут оказаться в одном клубе – «Ювентус» заинтересован в Лео ДЕНЬ НАЗАД