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«В данном случае все однозначно». Безапелляционный прогноз Уткина на финал ЛЧ

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Роберт Левандовский и Альфонсо Дэвис, «Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
9 минут назад

Василий проанализировал путь обеих команд перед главным матчем и сделал вывод.

Спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

«Честно говоря, думаю, в данном случае все однозначно. «Бавария» громит в этом сезоне всех. Тренер «ПСЖ» Томас Тухель натерпелся от «Баварии» в чемпионате Германии, и я думаю, что у него есть определенный по этому поводу комплекс.

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В полуфинале, победив «Барселону», «Бавария» разбудила тот самый комплекс, что самое лучшее немецкое, конечно же, гораздо лучше, чем какое-нибудь сиюминутное бразильское, как было в полуфинале 2014 года. И главный кузнец той победы, Томас Мюллер, снова в бою и в составе.

Но и даже на козырь Мбаппе, на его скорость великую есть не менее быстрый футболист на свете – Альфонсо Дэвис в «Баварии». Поэтому я не вижу козырей у «ПСЖ», «Бавария» выиграет в основное время», – заявил Уткин.

  • Финальный матч стартует в 22:00 по московскому времени, Eurosport проведет текстовую трансляцию.
  • «Бавария» в случае успеха завоюет титул в шестой раз, «ПСЖ» бьется за первый трофей ЛЧ.

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