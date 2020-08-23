Чуть не порушил кучу ставок.

«Бавария» и «ПСЖ» играют в финале Лиги чемпионов-2019/20.

В первом тайме обе команды организовали несколько подходов к воротам друг друга, но так и не забили. В одном из самых убойных моментов голу помешал великолепный Мануэль Нойер. Сначала немец отбил удар Неймара в упор, а затем выбил на угловой острый пас бразильца на Ди Марию – Анхель поджидал мяч перед пустыми воротами.

Чемпионат Германии Нойер вместе с тренером «Баварии» спел песню хорватских нацистов 14/07/2020 В 13:52

«Бавария» в случае успеха завоюет титул Лиги чемпионов в шестой раз, «ПСЖ» бьется за первый трофей ЛЧ.

В мае Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года.

Левандовский сойдется с Неймаром и Мбаппе. Финал ЛЧ решит, кто станет лучшим игроком мира

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