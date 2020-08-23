Сейв Мануэля Нойера
Фото: Other Agency
Чуть не порушил кучу ставок.
«Бавария» и «ПСЖ» играют в финале Лиги чемпионов-2019/20.
В первом тайме обе команды организовали несколько подходов к воротам друг друга, но так и не забили. В одном из самых убойных моментов голу помешал великолепный Мануэль Нойер. Сначала немец отбил удар Неймара в упор, а затем выбил на угловой острый пас бразильца на Ди Марию – Анхель поджидал мяч перед пустыми воротами.
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- «Бавария» в случае успеха завоюет титул Лиги чемпионов в шестой раз, «ПСЖ» бьется за первый трофей ЛЧ.
- В мае Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года.
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