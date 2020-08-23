Упустить такой шанс – преступление.

Арьен Роббен пригласил бывшего напарника по «Баварии» Роберта Левандовского в «Гронинген».

Перед финалом Лиги чемпионов голландец записал обращение в поддержку Роберта.

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«Леви, мы все еще ищем нападающего! Так что забей еще два гола, и тогда ты сможешь перейти в «Гронинген», – пошутил Роббен.

Роббен возобновнил карьеру и вернулся в родной клуб «Гронинген».

36-летний ветеран провел 30 минут в товарищеской игре против «Алмере Сити».

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