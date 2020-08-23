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Роббен – Левандовскому: «Ищем форварда. Забьешь 2 – сможешь перейти в «Гронинген»

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Роберт Левандовский, Арьен Роббен, «Бавария»

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через 30 минут

Упустить такой шанс – преступление.

Арьен Роббен пригласил бывшего напарника по «Баварии» Роберта Левандовского в «Гронинген».

Перед финалом Лиги чемпионов голландец записал обращение в поддержку Роберта.

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Роббен официально возобновил карьеру

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«Леви, мы все еще ищем нападающего! Так что забей еще два гола, и тогда ты сможешь перейти в «Гронинген», – пошутил Роббен.

  • Роббен возобновнил карьеру и вернулся в родной клуб «Гронинген».
  • 36-летний ветеран провел 30 минут в товарищеской игре против «Алмере Сити».

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