🏆 🇩🇪 «Бавария» выиграла Лигу чемпионов-2019/20

Мюнхенцы оказались сильнее «Пари Сен-Жермен».

В «Финале восьми» в Лиссабоне встретились «Пари Сен-Жермен» и «Бавария», которые выявили победителя за 90 минут. Шестой кубок ЛЧ в истории взяла «Бавария».

Судьбу трофея на 59-й минуте решил Кингсли Коман. Воспитанник «ПСЖ» уверенно реализовал наброс Йозуа Киммиха на дальней штанге и вонзил мяч в ворота Кейлора Наваса, чем приговорил родную команду.

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Возможно, финал мог закончиться по-иному, но итальянский арбитр Даниэле Орсато не увидел пенальти в конце первого тайма на Кингсли Комане и в середине второй половины на Килиане Мбаппе.

«Пари Сен-Жермен» – «Бавария» – 0:1

«Бавария» – шестикратный победитель Лиги чемпионов. Больше титулов теперь только у «Реала» (13) и «Милана» (7).

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