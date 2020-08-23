«Бавария» празднует победу в Лиге чемпионов-2019/20
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В «Баварии» есть палачи, даже когда Левандовский неактивен.
«Бавария» и «ПСЖ» определили сильнейшую команду Старого света в рамках финального матча Лиги чемпионов-2019/20.
Первый тайм решающей игры прошел без голов, но во втором баварцы нашли шанс и повели. Нападающий Кингсли Коман на 59-й минуте открылся в штрафной парижан и замкнул изящный заброс с фланга от Йозуа Киммиха.
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- «ПСЖ», который впервые вышел в финал Лиги чемпионов ровно через 50 с момента основания, приговорил к поражению собственный воспитанник Кингсли Коман.
- Йозуа Киммих сделал четыре ассиста в трех последних матчах ЛЧ.
- «Бавария» стала шестикратным победителем турнира.
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