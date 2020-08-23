В «Баварии» есть палачи, даже когда Левандовский неактивен.

«Бавария» и «ПСЖ» определили сильнейшую команду Старого света в рамках финального матча Лиги чемпионов-2019/20.

Первый тайм решающей игры прошел без голов, но во втором баварцы нашли шанс и повели. Нападающий Кингсли Коман на 59-й минуте открылся в штрафной парижан и замкнул изящный заброс с фланга от Йозуа Киммиха.

Чемпионат России Тедеско: «Спартак» – русская «Бавария» 03/08/2020 В 07:39

«ПСЖ», который впервые вышел в финал Лиги чемпионов ровно через 50 с момента основания, приговорил к поражению собственный воспитанник Кингсли Коман.

Йозуа Киммих сделал четыре ассиста в трех последних матчах ЛЧ.

«Бавария» стала шестикратным победителем турнира.

Коман клялся завершить карьеру из-за травм. Он сломался в декабре, но снова рвет всех на фланге

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Германии Коман угодил в аварию и разгрохал красивенький спорткар 28/12/2018 В 11:44