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Хладнокровный хэдшот Комана, который убил «ПСЖ»

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«Бавария» празднует победу в Лиге чемпионов-2019/20

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
29 минут назад

В «Баварии» есть палачи, даже когда Левандовский неактивен.

«Бавария» и «ПСЖ» определили сильнейшую команду Старого света в рамках финального матча Лиги чемпионов-2019/20.

Первый тайм решающей игры прошел без голов, но во втором баварцы нашли шанс и повели. Нападающий Кингсли Коман на 59-й минуте открылся в штрафной парижан и замкнул изящный заброс с фланга от Йозуа Киммиха.

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  • «ПСЖ», который впервые вышел в финал Лиги чемпионов ровно через 50 с момента основания, приговорил к поражению собственный воспитанник Кингсли Коман.
  • Йозуа Киммих сделал четыре ассиста в трех последних матчах ЛЧ.
  • «Бавария» стала шестикратным победителем турнира.

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