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«Бавария» оформила второй требл в истории и повторила уникальное достижение «Барселоны»

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«Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

Мюнхенцы не перестают унижать «сине-гранатовых».

«Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов – 1:0.

Триумфом в главном еврокубковом турнире «Мюнхен» дополнил победы в чемпионате и Кубке Германии – клуб оформил требл во второй раз в истории после сезона-2012/13. До «Баварии» лишь одному клубу удалось дважды взять Лигу чемпионов и два главных национальных трофея в одном сезоне – «Барселоне» покорилась ачивка в 2009 и 2015 годах.

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  • Единственный мяч в финале забил Кингсли Коман – воспитанник «Парижа».
  • «Бавария» взяла ЛЧ в шестой раз и сравнялась с «Ливерпулем» по числу трофеев.

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