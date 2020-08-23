Мюнхенцы не перестают унижать «сине-гранатовых».

«Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов – 1:0.

Триумфом в главном еврокубковом турнире «Мюнхен» дополнил победы в чемпионате и Кубке Германии – клуб оформил требл во второй раз в истории после сезона-2012/13. До «Баварии» лишь одному клубу удалось дважды взять Лигу чемпионов и два главных национальных трофея в одном сезоне – «Барселоне» покорилась ачивка в 2009 и 2015 годах.

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Единственный мяч в финале забил Кингсли Коман – воспитанник «Парижа».

«Бавария» взяла ЛЧ в шестой раз и сравнялась с «Ливерпулем» по числу трофеев.

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