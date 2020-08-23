Фанаты «ПСЖ» устроили погром в Париже после поражения в финале ЛЧ

Беспорядки в Париже после финала ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»

Многие автолюбители столицы Франции рискуют остаться без транспортных средств.

«Пари Сен-Жермен» проиграл «Баварии» в финальном матче Лиги чемпионов-2019/20 – 0:1.

Следившие за игрой в столице Франции болельщики не слишком достойно приняли неудачу. Фанаты жгли файеры и петарды, громили машины. Также были отмечены многочисленные случаи столкновения с полицией.

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В это же время в Марселе, болельщики местного клуба массово праздновали неудачи парижан.

Единственный мяч в финале забил игрок «Баварии» Кингсли Коман – он воспитанник «ПСЖ».

Французские клубы лишь раз в истории выигрывали Лигу чемпионов – это сделал «Марсель» в сезоне-1992/93.

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