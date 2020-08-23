Хорошо, что «ПСЖ» проиграл финал. Шейхам еще нужно поучиться у «Баварии» и только потом брать титул

Уроки эффективного менеджмента – кубки. Не наоборот.

Финал Лиги чемпионов-2019/20 – столкновение двух философий. Подход «Баварии» основан на грамотных вложениях и методичности движения к победам, путь «ПСЖ» – огромные инвестиции, шарм, блеск и только надежда на успех.

Итоговый результат, конечно, определила не философия, а игра, но второе без первого едва ли существовало бы. Примерно все предматчевые опросы показывали одинаковый прогноз на финал – +/- 70% в пользу «Баварии». Статус бронебойного фаворита на мюнхенцев, возможно, и давил, но извлечь из этого пользу парижане не смогли. Игроки за сотни миллионов евро оказались неспособны прошить 34-летнего, пусть и гениального, кипера, а воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман, доставшийся «Баварии» за 21 миллион евро, навлек на Париж грусть.

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Кингсли Коман, «Бавария» Фото: Getty Images

В 2014-м крайнего форварда списали из столицы Франции бесплатно, а 23 августа 2020-го он выиграл 20-й трофей в карьере. Коману всего 24, он мог феерить на фланге «Пари Сен-Жермен», но у этого клуба другой путь. Возможно, он приведет «Париж» к тому, что еще через пару лет в финале их остановит ушедший в «Баварию» бесплатно воспитанник Ньянзу Куасси. Его уже называют одним из потенциально лучших защитников мира, но «ПСЖ», даже с учетом возраста Тьяго Силвы, его отпустил. Вопрос – будет ли наказание таким же суровым, как сейчас?

Победа бессистемного «Парижа» именно в этом финале была бы несправедливой. Состав «Баварии» за 100 миллионов против почти 600-миллионного сквада «ПСЖ», пришедший бесплатно Роберт Левандовский и воспитанник Томас Мюллер против 222-миллионного Неймара и 145-миллионного Килиана Мбаппе – разница во вливании средств была явно не в пользу мюнхенцев, но главный европейский кубок взяли они.

«ПСЖ», как и любому клубу мира, стоит поучиться у менеджмента «Баварии» многому, но, в первую очередь, системности. Показатель уверенности движения мюнхенцев сквозь время – вторые треблы в карьере (первые – в сезоне-2012/13) для Мануэля Нойера, Давида Алабы, Джерома Боатенга, Томаса Мюллера и Хави Мартинеса. Да-да, Хави Мартинеса, который до сих пор многими считается если не трансферным провалом, то неудачей «Баварии» уж точно. Мюнхенцы даже с промашками живут спокойно. Да, Мартинес не имеет постоянной практики, не оказывает огромного влияния на игру, но даже в ЛЧ-2019/20 испанец сыграл в 7 матчах из 11, а потому заслуженно получил титул.

Состав «Баварии» на финал против «ПСЖ», несмотря на бросовую стоимость, был в разы сильнее. Потенциальная возможность ротации у Ханс-Дитера Флика отсутствовала только на позиции Роберта Левандовского, но менять лучшего форварда мира немецкому тренеру едва ли понадобилось бы. Вместо травмировавшегося еще в первой половине Джерома Боатенга без потери в качестве выскочил Никлас Зюле. Для сохранения активности в прессинге вместо Сержа Гнабри и Кингсли Комана выскочили не менее мощные Филиппе Коутиньо и Иван Перишич: бразильца и хорвата взяли в аренду за 13,5 млн евро (8,5 за Фила и 5 – за Ивана).

С сезона-2010/11 «Бавария» потратила на усиление состава всего 730,55 млн евро, «ПСЖ» за то же время – 1,31 млрд евро. Несмотря на огромные вливания, французы проводили «Финал восьми» в намного более слабом составе. Справа в обороне играл номинальный центрдеф или опорник Тило Керер, в центре поля бегали Леандро Паредес и Андер Эррера, в атаке альтернатив для спасения не нашлось. Говорить, об усилении со скамейки тоже едва ли приходится. Дракслер, Курзава – ребята, конечно, классные, но сияли в последний раз довольно давно. Эрик Максим Чупо-Мотинг еще более крутой, но и его гения не хватило на то, чтобы замкнуть прострел Неймара за несколько минут до конца. Забей камерунец вновь, возможно, «ПСЖ» и взял бы Лигу чемпионов, но этого просто не должно было произойти.

Триумф в финале с наскока не случался в ЛЧ с сезона-1996/97, когда титул взяла «Боруссия» из Дортмунда. Хорошо, что серию не прервал «ПСЖ». Каждый из клубов, в последние 10 лет выигравших Лигу чемпионов, не был случайным чемпионом. Главным заскоком все еще кажется «Челси»-2011/12, но и лондонцы сначала погрустили после финала в Москве и только потом захватили чашку в Мюнхене.

Теперь владельцам «ПСЖ» нужно осознать, что успех, ради которого они запускали проект, был достижим даже в реалиях финала-2019/20 (забей Мбаппе в эпизоде после паса Эрреры). Но повторить его будет можно, только если парижане станут хотя бы чуточку системнее: например, потратят еще миллиард на усиление или наконец осознают, что деньги решают многое, но не все.

«Пари Сен-Жермен» – «Бавария» – 0:1

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