«ПСЖ» – «Бавария», финал Лиги чемпионов-2019/20
Фото: Getty Images
Достижения парижан и мюнхенцев в самом необычном розыгрыше ЛЧ.
«Бавария» обыграла «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов-2019/20 – 1:0. А вот самые ультрагорячие факты главного матча лета.
- «ПСЖ» – пятая команда из Франции, вышедшая в финал главного еврокубка. Только одна из них победила – «Марсель» в 1993-м пришил «Милан» (1:0).
- Еще «Париж» – 41-я команда, добравшаяся до финала Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Парижане продолжили серию поражений дебютантов: последняя команда, выигравшая первый для себя финал, – «Боруссия» в 1997-м. Следующие семь финалистов-новичков проиграли.
- «ПСЖ» впервые оказался в финале Лиги чемпионов ровно через 50 лет после первого матча в истории клуба в 1970-м. Тем ироничнее, что в эту круглую дату парижан уничтожил собственный воспитанник Кингсли Коман. Парижане потратили 400 млн евро на Неймара и Мбаппе, а Кингсли ушел из клуба бесплатно.
Лига чемпионов УЕФА
«Бавария» оформила второй требл в истории и повторила уникальное достижение «Барселоны»
ЧАС НАЗАД
- Его гол в ворота «ПСЖ» стал для «Баварии» 500-м в Лиге чемпионов. Больше только у «Барселоны» (517) и «Реала» (567).
- Кстати, Коман выиграл уже 20-й трофей в профессиональной карьере, хотя ему всего 24 года! Он стал девятым французом, забившим в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов за 64 года.
- Йозуа Киммих, организовавший гол Комана, – самый креативный игрок этой Лиги чемпионов. Он создал 28 голевых моментов, а в последних трех матчах отдал четыре ассиста.
- В то же время 13 ударов Килиана Мбаппе подряд не зашли в ворота – ни один игрок ЛЧ в прошедшем сезоне не делал больше безуспешных попыток.
- Еще один неудачник из «ПСЖ» – Неймар. Он не выигрывал Лигу чемпионов с тех пор, как ушел из «Барсы» в 2017-м. Кстати, то же можно сказать и о Месси, который никуда не уходил.
- А вот у «Баварии» на 71 удар больше, чем у любой другой команды в этой Лиге чемпионов. «ПСЖ» не забил в ЛЧ впервые с 2016-го: Мануэль Нойер – единственный, кто не пропустил от парижан после Джо Харта и «Ман Сити».
- Кстати, всего три вратаря поднимали над головой кубок Лиги чемпионов как капитаны: Мануэль Нойер, Икер Касильяс и Петер Шмейхель.
- Для «Баварии» это 11-й финал ЛЧ. Больше только у «Реала» (16). По победам мюнхенцы догнали «Ливерпуль» и уступают только мадридцам (13) и «Милану» (7).
- При этом мюнхенцы – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая выиграла каждый матч в одном розыгрыше турнира (11). А победная серия баварцев во всех турнирах растянулась на 21 матч.
- Тренер «Баварии» Ханси Флик оформил требл в дебютном сезоне, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В среднем Флик брал титул каждые 12 матчей.
- Для мюнхенцев это второй требл в истории – первый был при Юппе Хайнкесе в 2013-м.
- Ханси Флик – шестой тренер, который выигрывал требл из ЛЧ, чемпионата и Кубка страны, после Пепа Гвардиолы, Юппа Хайнкеса, Луиса Энрике, Жозе Моуринью и Алекса Фергюсона.
- «Бавария» вышла в финал, встретившись с «Барсой» в плей-офф в четвертый раз. И каждый раз победитель пары выигрывал и Лигу чемпионов.
- «Эштадиу да Луш» второй раз принял финал Лиги чемпионов. И оба раза на поле выходил Анхель ди Мария – в 2014-м в составе «Реала» он грохнул «Атлетико» и стал игроком матча. В этот раз не повезло.
- Бонус-факт: за последние семь лет в составе победителей Лиги чемпионов неизменно есть хорваты. Трофей выиграли Иван Перишич, Марио Манджукич, Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич и Деян Ловрен.
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Лига чемпионов УЕФА
«Бавария» разбила «Лион» тактически. Флик не допустил ошибок Гвардиолы
20/08/2020 В 07:00
Лига чемпионов УЕФА
Неймар разрыдался после поражения в финале ЛЧ. Его утешали Алаба, Паредес и скамейка запасных
ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ