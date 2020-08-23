«Бавария» обыграла «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов-2019/20 – 1:0. А вот самые ультрагорячие факты главного матча лета.

«ПСЖ» впервые оказался в финале Лиги чемпионов ровно через 50 лет после первого матча в истории клуба в 1970-м. Тем ироничнее, что в эту круглую дату парижан уничтожил собственный воспитанник Кингсли Коман. Парижане потратили 400 млн евро на Неймара и Мбаппе, а Кингсли ушел из клуба бесплатно.

Еще «Париж» – 41-я команда, добравшаяся до финала Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Парижане продолжили серию поражений дебютантов: последняя команда, выигравшая первый для себя финал, – «Боруссия» в 1997-м. Следующие семь финалистов-новичков проиграли.

«ПСЖ» – пятая команда из Франции, вышедшая в финал главного еврокубка. Только одна из них победила – «Марсель» в 1993-м пришил «Милан» (1:0).

Его гол в ворота «ПСЖ» стал для «Баварии» 500-м в Лиге чемпионов. Больше только у «Барселоны» (517) и «Реала» (567).

Кстати, Коман выиграл уже 20-й трофей в профессиональной карьере, хотя ему всего 24 года! Он стал девятым французом, забившим в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов за 64 года.

Йозуа Киммих, организовавший гол Комана, – самый креативный игрок этой Лиги чемпионов. Он создал 28 голевых моментов, а в последних трех матчах отдал четыре ассиста.

В то же время 13 ударов Килиана Мбаппе подряд не зашли в ворота – ни один игрок ЛЧ в прошедшем сезоне не делал больше безуспешных попыток.