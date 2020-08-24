Еще одно поражение – еще одна река слез.

«Бавария» обыграла «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов-2019/20 – 1:0.

Единственный мяч в титульном матче забил воспитанник парижан Кингсли Коман, чем очень расстроил звезду «Парижа» Неймара.

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После финального свистка капитан сборной Бразилии не смог совладать с горем и разрыдался. Утешали его игроки обеих команд – Леандро Паредес и Давид Алаба. Затем Неймар присел на скамейку, где плакал в одиночестве.

Неймар побеждал в ЛЧ один раз – в 2015 году в составе «Барселоны».

«ПСЖ» впервые оказался в финале Лиги чемпионов ровно через 50 лет после первого матча в истории клуба (в 1970-м).

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