Неймар
Фото: Getty Images
Еще одно поражение – еще одна река слез.
«Бавария» обыграла «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов-2019/20 – 1:0.
Единственный мяч в титульном матче забил воспитанник парижан Кингсли Коман, чем очень расстроил звезду «Парижа» Неймара.
Лига чемпионов УЕФА
«Бавария» оформила второй требл в истории и повторила уникальное достижение «Барселоны»
ЧАС НАЗАД
После финального свистка капитан сборной Бразилии не смог совладать с горем и разрыдался. Утешали его игроки обеих команд – Леандро Паредес и Давид Алаба. Затем Неймар присел на скамейку, где плакал в одиночестве.
- Неймар побеждал в ЛЧ один раз – в 2015 году в составе «Барселоны».
- «ПСЖ» впервые оказался в финале Лиги чемпионов ровно через 50 лет после первого матча в истории клуба (в 1970-м).
Подписывайся на нас в инстаграме
Лига чемпионов УЕФА
Хладнокровный хэдшот Комана, который убил «ПСЖ»
2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Франции
Агент Неймара: «Он превосходит Месси и Криштиану технически и физически»
20/08/2020 В 21:00