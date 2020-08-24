Ней был не один среди перепутавших.

Нападающий «ПСЖ» Неймар по ошибке поздравил с победой в Лиге чемпионов «Байер» – вместо «Баварии», которая сокрушила парижан в финале.

«Поражение – часть спорта, все мы стараемся и боремся до конца. Спасибо каждому из вас за поддержку. И поздравляем «Байер», – написал 28-летний Неймар, не добавив букву «n» к названию «Баварии» на латинице.

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Испаноязычный твиттер леверкузенского клуба ответил на внезапное поздравление. «Спасибо! Не знаем, почему ты нас поздравляешь, ведь мы в отпуске играем в видеоигры, но спасибо», – написала пресс-служба.

Этим вечером ошибся не только Неймар – англоязычный аккаунт тоже отвечал на поздравления, пришедшие не по адресу. «Думаем, вы ошиблись аккаунтом». «Спасибо, но, к сожалению, это были не мы», – появились такие твиты.

Финал ЛЧ-2020 завершился победой «Баварии» над «ПСЖ» со счетом 1:0

«Байер» играл в Лиге Европы и вылетел в четвертьфинале от «Интера».

Хорошо, что «ПСЖ» проиграл финал. Шейхам еще нужно поучиться у «Баварии» и только потом брать титул

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