Впечатляющее достижение 19-летнего футболиста, в которого поверил лучший клуб мира.

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис стал первым представителем Канады, выигравшим Лигу чемпионов.

«Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов? Пару лет назад, если бы мне об этом сказали, я бы не поверил», – цитирует 19-летнего Дэвиса официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов УЕФА Месси отказался дарить Дэвису футболку после 2:8 20/08/2020 В 08:50

В финале ЛЧ-2019/20 «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0.

Дэвис провел на поле весь матч.

Альфонсо родился в Гане, но в пятилетнем возрасте переехал в Канаду.

Флик – 6-й тренер с треблом, у Комана 20 трофеев, у «Баварии» 11 побед в 11 играх. Факты о финале ЛЧ

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Лига чемпионов УЕФА «Канадец? Нет, спасибо». Бартомеу отказался брать Дэвиса в «Барсу» до его ухода в «Баварию» 15/08/2020 В 19:27