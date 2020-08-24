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Андронов – о Неймаре: «Сгусток пошлости, лжи и недостойного поведения»

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Неймар

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Немного хейта в сторону бразильца.

Спортивный журналист и бывший пресс-атташе сборной России по футболу Алексей Андронов раскритиковал нападающего «ПСЖ» Неймара после финала Лиги чемпионов, в котором парижане уступили «Баварии».

«Не понимаю (и никогда не пойму), как можно симпатизировать Неймару. Какой-то сгусток пошлости, лжи и недостойного для спортсмена поведения. Противно смотреть на это.

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Заслуженный требл «Баварии»! Где-то грустит Нико Ковач. Но он своим увольнением тоже заработал успех», – написал Андронов в телеграм-канале.

  • «Бавария» выиграла со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман.
  • Неймар после поражения разрыдался.

Хорошо, что «ПСЖ» проиграл финал ЛЧ. Шейхам нужно поучиться у «Баварии» и только потом брать титул

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