Неймар
Фото: Getty Images
Немного хейта в сторону бразильца.
Спортивный журналист и бывший пресс-атташе сборной России по футболу Алексей Андронов раскритиковал нападающего «ПСЖ» Неймара после финала Лиги чемпионов, в котором парижане уступили «Баварии».
«Не понимаю (и никогда не пойму), как можно симпатизировать Неймару. Какой-то сгусток пошлости, лжи и недостойного для спортсмена поведения. Противно смотреть на это.
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Заслуженный требл «Баварии»! Где-то грустит Нико Ковач. Но он своим увольнением тоже заработал успех», – написал Андронов в телеграм-канале.
- «Бавария» выиграла со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман.
- Неймар после поражения разрыдался.
Хорошо, что «ПСЖ» проиграл финал ЛЧ. Шейхам нужно поучиться у «Баварии» и только потом брать титул
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