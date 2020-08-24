Неймар и Тьяго Алькантара в матче «ПСЖ» – «Бавария»
Фото: Getty Images
Мы такое уже видели где-то в России.
Несколько тысяч человек посмотрели вместо финального матча Лиги чемпионов-2019/20 «ПСЖ» – «Бавария» предыдущую встречу команд.
Стрим игры сезона-2017/18 на групповом этапе Лиги чемпионов на ютьюбе посмотрели более 11 тысяч человек. Автор прямого эфира указал, что это финал Лиги чемпионов-2020.
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- В настоящем финале ЛЧ «Бавария» выиграла со счетом 1:0.
- Матч, который транслировал тролль, мюнхенцы взяли со счетом 3:1.
- Аналогичная ситуация возникла в январе с финалом МЧМ по хоккею – игру в прямом эфире транслировал Первый канал, а «Матч ТВ» запустил в то же время запись финала-2011.
Хорошо, что «ПСЖ» проиграл финал ЛЧ. Шейхам нужно поучиться у «Баварии» и только потом брать титул
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