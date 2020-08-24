«Бавария» и «ПСЖ» четко понимали, как атаковать. Только Тухель выключил свой план после перерыва

И поплатился.

Ориентироваться на реплики игроков, которые только что проиграли главный матч жизни, как правило, не лучшая идея, чтобы составить вывод об игре. Этот финал – приятное исключение. После игры Маркиньос дал настолько адекватный анализ, что к его словам однозначно стоит прислушаться.

«Обычно в финалах все решают детали. Обе команды играли, используя лучшие стороны. У нас были моменты, чтобы убить игру, но они тоже их создавали. Разница в том, что «Бавария» забила мяч, полностью перевернувший игру», – рассказал бразилец.

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Мощь «Баварии» – прессинг и подключения крайних защитников. Сила «ПСЖ» – прессинг и скорость атакующей троицы. В финале все это проявилось.

С точки зрения давления команды сыграли похожим образом. При прессинге обе предпочитали не персональную опеку, а зонную. Обе – оставляли свободным крайнего защитника соперника. Это позволяло создать компактность по центру, а минимальные дыры на флангах не приводили к проблемам – пока мяч шел к краю, игроки успевали перестроиться.

«ПСЖ» в прессинге. Дэвиса оставили свободным, зато получили хорошую компактность по центру Фото: Eurosport

«Бавария» в прессинге. Берната оставили свободным, зато компактно располагаются по центру Фото: Eurosport

В интенсивности больше преуспела «Бавария». Прессинг «Парижа» был слаженным, но эпизодическим. Прессинг «Баварии» – с мини-провалами, зато постоянным. Это позволило команде Флика получить территорию и мяч: 38% действий прошли на трети «Парижа» (только 24% на трети «Баварии»), 62% владения зафиксировали мюнхенцы.

Несмотря на такой перевес, это не стало решающим фактором. Более того, скорее «ПСЖ» мог наказать «Баварию» за ошибки при выходе из-под прессинга, чем наоборот. В любом случае столкновение других сильных качеств было более интересным и точно повлияло на результат сильнее прессинга.

Все свелось к противостоянию на флангах. Атакующие крайние защитники «Баварии Киммих и Дэвис против ленивых в обороне, но суперопасных на скорости Мбаппе и Ди Марии. Это подкинуло кучу любопытных сценариев. Например:

– Киммих и Дэвис подключаются в атаку, Мбаппе и Ди Мария следят за ними, но из-за нехватки оборонительных качеств вредят «Парижу». «Бавария» создает остроту;

– Киммих и Дэвис подключаются в атаку, Мбаппе и Ди Мария не следят за ними, «Бавария» создает остроту;

– Киммих и Дэвис подключаются в атаку, Мбаппе и Ди Мария не следят за ними, зато убегают в контратаку. Опасен уже «Париж»;

– Киммих и Дэвис не подключаются в атаку, Мбаппе и Ди Мария не могут контратаковать, никто не создает остроту.

Чаще всего срабатывали второй и третий сценарий. Это сделало игру одновременно открытой и равной. Обе команды понимали, как создавать моменты, обе шли на риски, чтобы их получить.

Как правило, острота исходила с правого фланга «Баварии» и, соответственно, левого для «Парижа» – там играли играли Киммих и Мбаппе. В этом была логика: Киммих шикарно подключается в атаку, Мбаппе – самый скоростной нападающий в мире и всегда готов оголить свободные зоны.

Результат – такие ситуации на поле.

Мбаппе нацелен на контратаку и не следит за Киммихом. «Бавария» получает хорошую возможность создать момент:

Мбаппе против Киммиха Фото: Eurosport

Киммих задерживается в атаке, Мбаппе контратакует его зону. «Париж» создает момент для Неймара:

Мбаппе против Киммиха Фото: Eurosport

Карта принятых передач Мбаппе в первом тайме показывает: при любой возможности «Париж» пытался доставить мяч на француза. Причем независимо от того, в какой позиции находился Киммих. Видимо, расчет был на разницу в скорости – тут Мбаппе значительно сильнее.

После перерыва Тухель неожиданно поменял план – перевел Мбаппе к Дэвису, а на фланг Киммиха отправил Ди Марию. Возможная логика: Тухель пытался сыграть на том, что Дэвис уже имел к тому моменту желтую карточку. Перевод Мбаппе направо давал шанс на то, что канадец либо получит красную (за фол на Килиане), либо ограничит подключения в атаку, чтобы не нарваться на быстрый отрыв от француза.

Расчет оправдался лишь наполовину: Дэвис действительно реже шел вперед, понимая, что его в любой момент может наказать Мбаппе. При этом острота с этого фланга «Баварии» не исчезла – просто команда Флика выводила под ситуации 1-в-1 Комана, не используя потенциал Дэвиса. Француз опасно простреливал в штрафную и вообще стал лучшим на этом отрезке игры.

Что касается противоположного края, то и там «Бавария» извлекла выгоду. Ди Мария – не такой скоростной, как Мбаппе. Наказать Киммиха ему было изначально сложнее. Вдобавок, аргентинец уже отыграл целый тайм и потерял силы. В итоге Киммих мог спокойно подключаться вперед, не беспокоясь насчет контратак «Парижа».

Наказание – атака на единственный гол «Баварии». Ди Мария застрял в высокой позиции примерно так же, как Мбаппе в первом тайме (сравните ситуации на скриншотах). Киммих использовал это. А позже отдал голевой пас на Комана.

Ситуация перед голом «Баварии» Фото: Eurosport

Решение Тухеля сделало игру слишком односторонней. Отрезок с 45 по 65 минуту «Бавария» выиграла по ударам со счетом 5:0. Пожалуй, это единственный период, когда мюнхенцы реально доминировали – не только в территории, но и в остроте. Второй момент Комана пришел по похожему маршруту – в развитии атак Киммих снова получил свободу от Ди Марии. «Парижу», в отличие от первого тайма, ответить было уже нечем.

Ограниченное влияние Мбаппе тоже легко рассчитать из статистики. В первые 20 минут второго тайма француз сделал только 4 касания. Из них только 2 – на чужой половине. Ход Тухеля был продуманным, но все равно принес больше минусов, чем плюсов для «ПСЖ». Команда лишилась главного источника момента из первого тайма.

В этом плане показательно, что даже редкие смещения Мбаппе налево неизбежно приводили к остроте. Сначала француз почти заработал пенальти за фол на Киммихе (пожалуй, самый близкий к пенальти эпизод в матче), а ближе к концовке выдал разрезающий пас на Неймара в штрафную. Но таких моментов было гораздо меньше, чем до перерыва.

Ситуацию усугубил провал Неймара на финальном отрезке игры. С 65 по 90 минуты бразилец пять раз терял мяч (больше всех в обеих командах) и дважды неудачно вступал в дриблинг. Из восьми его передач только пять дошли до партнера (точность – 62,5%). «Париж» не смог раскрыть потенциал обоих лидеров: одного – из-за спорного решения тренера, другого – из-за чрезмерного желания взять все в свои руки.

Даже в таких некомфортных условиях «Париж» все равно мог сравнивать счет. В обоих таймах здорово сыграл Нойер. Но разница в том, что в первом тайме за моментами «ПСЖ» стоял план, а во втором – индивидуальное мастерство звезд. На таком уровне этого недостаточно: справедливо, что турнир выиграла команда, в которой тренер приумножил уровень лидеров.

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