Если заявление Александра докатится до Германии, будет скандал.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Баварии» над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов и намекнул, что футболисты мюнхенского клуба используют запрещенные методики.

«Бавария» в плане физики и прессинга смотрелась очень здорово. В какой-то момент появились мысли, может, они что-то «кушают». За неделю команда сыграла несколько игр, а носятся на таких скоростях… «ПСЖ» виноваты сами, было два шикарных момента, которые они не реализовали. Дай Мбаппе пробить еще десять раз, он забьет девять мячей. Но раз «ПСЖ» не забивает, «Бавария» их наказывает», – цитирует 52-летнего Мостового «Чемпионат».

Чемпионат России Мостовой: «Тедеско ведет себя, будто лучший тренер мира» 11/07/2020 В 08:43

«Бавария» выиграла финал со счетом 1:0, мяч забил Кингсли Коман.

Мюнхенский клуб ни разу не проиграл с момента рестарта сезона в мае.

Хорошо, что «ПСЖ» проиграл финал ЛЧ. Шейхам нужно поучиться у «Баварии» и только потом брать титул

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России Мостовой рассказал, как в 31 год мог перейти в «Реал» 11/06/2020 В 06:21