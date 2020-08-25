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«Баварии» немного повезло». Клопп объяснил победу «Мюнхена» в Лиге чемпионов

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Юрген Клопп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
40 минут назад

Немецкий коуч признает величие немецкой команды, но считает, что у нее были лучшие условия.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу «Баварии» в Лиге чемпионов.

Тренер клуба Ханси Флик привел команду к треблу, хотя заступил на должность по ходу сезона – Клопп отметил, что «за восемь месяцев сложно написать больше истории». Юрген признает заслуги команды, но отмечает и благоприятные условия для триумфа. «Им немного повезло – среди всего хаоса с календарем их расписание лучше всего подходило для Лиги чемпионов. Они сенсационно хорошо укомплектованы. У них есть игроки мирового класса на каждой позиции и все в правильном возрасте», – рассказал немец ZDF.

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