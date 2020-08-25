«Финал восьми», интершум, плей-офф в один матч. Что останется в Лиге чемпионов после коронавируса

Как изменится главный клубный турнир мира после пандемии.

До уханьского вируса функционеры ругались, обсуждая необходимость реформы Лиги чемпионов. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли даже предложил программу изменений, которая была рассчитана на увеличение матчей топов друг с другом, но не учитывала интересы средних команд. Но теперь жизнь вынудила организацию меняться.

Первое изменение, которое босс УЕФА Александр Чеферин хочет сохранить в посткоронавирусное время – «Финал восьми», проходящий в одном городе. Самую большую выгоду в такой ситуации, как всегда, получит организация: затраты на такой плей-офф Лиги чемпионов оцениваются всего в 295 миллионов, а валовый доход превысит три миллиарда евро. Примерно столько же УЕФА зарабатывает от проведения чемпионата Европы раз в четыре года. Если организация введет «Финал восьми» как турнир в турнире, то получит ежегодный клубный Евро, на который сможет отдельно продавать права.

Лига чемпионов УЕФА Чеферин: «Предлагаем не учитывать офсайды в пределах 10-20 сантиметров» 04/12/2019 В 20:44

Александр Чеферин Фото: Getty Images

Дополнительную выгоду получат и города, принимающие «Финал восьми». К примеру, на финале ЛЧ-2008 московский турбизнес заработал 44,5 млн евро. Лиссабон в 2014-м поднял 46,3 млн. Берлин в 2015-м собрал 36 мультов: гостиницы принесли 8,9 млн евро, общепит – 2,3 млн, сувениры – 2,6 млн евро. И это доход всего от одного матча. «Финал восьми» Лиги чемпионов в августе 2020-го длился неделю – только карантин помешал завалить Лиссабон деньгами туристов, которые семь дней лета провели бы за просмотром топового клубного футбола.

Матчи плей-офф, проходящие в один круг, принесли свежие ощущения от Лиги чемпионов. «Мы были вынуждены сделать это из-за вируса, но в итоге получили что-то новое. В матчах было не так уж много тактики: если это один матч, то когда одна команда забивает, второй нужно отвечать сразу же. Если же это двухматчевое противостояние, то у тебя еще будет время победить в ответном матче», – сказал президент УЕФА Чеферин.

Отмена ответных игр тут же повысит статус единственной встречи. Ничьи исчезнут, каждый гол может стать победным, а потому потребует активности соперника. Эксклюзивность подогреет зрительский интерес: не попал на игру – другой не будет. В случае увеличения аудитории вверх пойдут и суммы рекламных контрактов. Но самая главная выгода ждет сам футбол.

Лионель Месси и Альфонсо Дэвис Фото: Getty Images

Устаревшее правило выездного гола не придется отменять – оно упразднится само собой. Его ввели в 1965 году, чтобы компенсировать стресс от долгих переездов команд в гости друг другу. А еще хозяева поля получали преимущество с помощью своих футбольных мячей, которые не имели единого стандарта. Отмену выездного гола обсуждают уже несколько лет, и реформа Лиги чемпионов – идеальная возможность.

Еще одно изменение касается не организации турнира, а его технической начинки. До коронавируса в еврофутболе практически не использовали виртуальную реальность, графику и спецэффекты. Самые популярные приемы – отображение счета на газоне и подрисованная реклама на щитах. В начале 2010-х на выездных матчах сборной России появлялась реклама отечественной водки, даже если по закону принимающей страны спиртное рекламировать нельзя. Телевизионщики добавляли интеграции за счет наложенной графики – спонсоры из алкогольного лобби искали любые лазейки, чтобы прорваться в дневной эфир. За это Федеральная антимонопольная служба даже открывала дело против канала «Россия 1».

2020-й показал, какую пользу может дать графика. После возобновления чемпионатов Ла Лига справилась с двумя главными проблемами – пустота и тишина на трибунах. Решить первый вопрос помогла норвежская компания Vizrt, которая занимается телевизионным оформлением по всему миру (30 офисов). Инженеры компании оперативно создали 3D модели стадионов, а затем заполнили их моделями болельщиков с помощью собственного графического движка VizEngine и системы VizArena, которая видит разметку, ворота, мяч и границы поля.

Проблему тишины разрулила EA Sports. Канадцы регулярно записывают звук стадионов для новых версий FIFA Football, но из-за коронавируса все перевернулось вверх тормашками: звук из игры стал голосом стадионов. УЕФА взял эту модель на вооружение и использовал в каждом матче «Финала восьми», победив унылую тишину.

Обе технологии дают отличный набор инструментов для улучшения качества трансляций. Матчи без болельщиков в качестве штрафа случаются часто, но телезрители и бродкастеры больше не должны страдать из-за наказания одной из команд. Дополненная реальность позволит мгновенно прятать нежелательные баннеры, а интершум – маскировать матершину болельщиков и футболистов.

Но организационные нововведения понравятся далеко не всем и требуют серьезной доработки и анализа. Упразднение двух раундов в плей-офф сократит количество матчей, а значит подрежет доходы бродкастеров от трансляций – а это главный доход Лиги чемпионов. Например, BT Sport купил права на сезоны 2021-2024 за 1,3 млрд евро. Также придется искать способ компенсировать клубам потери от продажи билетов на домашние игры. Реформа ЛЧ потащит за собой изменения и в ЛЕ, а там и на поздних стадиях турнира играют далеко не богатые команды. И снова все упрется в проблему кастовости в современном футболе, где богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Традиционный двухматчевый формат в еврокубках закреплен до сезона-2024/25. Ранее этого срока реформы вряд ли будут приняты, и УЕФА может спокойно их разработать.

«Бавария» Фото: Getty Images

Китайский иероглиф, обозначающий кризис, состоит из двух знаков: первый символизирует опасность, а второй – возможность. Он как нельзя лучше применим к проблемам, с которыми столкнулась УЕФА из-за пандемии коронавируса. К концу 2020-го мир постепенно справится с опасностью болезни, но останется воплотить те возможности, которые выделила пандемия.

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