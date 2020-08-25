Криштиану Роналду
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Российские клубы уступили только французским по числу пропущенных красавцев – хоть какая-то ачивка!
УЕФА в твиттере Лиги чемпионов выложил топ самых красивых мячей прошедшего розыгрыша.
Среди лучших банок оказались и мячи, забитые при (пассивном) участии российских клубов – «Зенита» и «Локомотива». В подборку попали мячи Марселя Забитцера в ворота петербуржцев и Дугласа Косты в ворота железнодорожников.
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- Чемпионом в шестой раз стала «Бавария» – в финале клуб минимально обыграл французский «ПСЖ».
- Групповой раунд ЛЧ-2020/21 стартует в октябре.
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