Российские клубы уступили только французским по числу пропущенных красавцев – хоть какая-то ачивка!

УЕФА в твиттере Лиги чемпионов выложил топ самых красивых мячей прошедшего розыгрыша.

Среди лучших банок оказались и мячи, забитые при (пассивном) участии российских клубов – «Зенита» и «Локомотива». В подборку попали мячи Марселя Забитцера в ворота петербуржцев и Дугласа Косты в ворота железнодорожников.

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Чемпионом в шестой раз стала «Бавария» – в финале клуб минимально обыграл французский «ПСЖ».

Групповой раунд ЛЧ-2020/21 стартует в октябре.

«Бавария» и «ПСЖ» четко понимали, как атаковать. Только Тухель выключил свой план после перерыва

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