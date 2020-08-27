Самым впечатляющим признан мяч нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Лиона» во втором матче 1/8 финала. На втором месте – гол Марселя Забитцера из «Лейпцига» в ворота «Зенита» на групповом этапе, на третьем – гол полузащитника «Юве» Хуана Куадрадо «Атлетико».