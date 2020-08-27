УЕФА назвал лучшие голы розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Самым впечатляющим признан мяч нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Лиона» во втором матче 1/8 финала. На втором месте – гол Марселя Забитцера из «Лейпцига» в ворота «Зенита» на групповом этапе, на третьем – гол полузащитника «Юве» Хуана Куадрадо «Атлетико».
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Также в топ-5 попали мяч Луиса Суареса («Барселона») «Интеру» и точное попадание Сержа Гнабри («Бавария») в ворота «Лиона».
- «Ювентус» вылетел из турнира в 1/8 финала.
- Победителем ЛЧ стала «Бавария», обыгравшая в финале «ПСЖ» (1:0).
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