В нее вошливратари Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Антони Лопеш («Лион»), защитники Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих (все – («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайо Упамекано и Анхелиньо (оба – «РБ Лейпциг»), полузащитники Тьяго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Уссем Ауар («Лион»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг») и Алехандро Гомес («Аталанта») и нападающие Серж Гнабри, Роберт Левандовский (оба – «Бавария»), Неймар, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).