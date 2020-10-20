Существует популярная конспирологическая теория: «Газпром» спонсирует Лигу чемпионов, поэтому «Зениту» всегда везет с жеребьевкой в ЛЧ. Либо питерский клуб запрыгивает в первую корзину, а ему набирают средних оппонентов, либо посев ниже, зато вместо монстров достаются «Порту» или «Бенфика». Даже в этом сезоне нашлись те, кто уверен: слабее «Боруссии» во второй корзине был только «Аякс», но его не вытащили, чтобы не подставляться слишком открыто.

Короче, шары явно нагреты, а «Зенит» разводят с грандами. Тот факт, что «Атлетико»-2013/14 играл в финале ЛЧ, а «Лион» и «Лейпциг» совсем недавно фехтовали в полуфинале, никого не смущает. Раз нет «Барсы», «Челси» или «Сити», значит, «Газпром» помогает с жеребьевкой.

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На самом деле, у «Зенита» все-таки была группа с номинальными топ-клубами – правда, очень давно. В 2007-м Дик Адвокат принес Петербургу долгожданное золото РПЛ, а осенью 2008-го питерцы дебютировали в групповом этапе ЛЧ. Из первой корзины им вытянули «Реал», из второй – «Юве», а из четвертой – БАТЭ.

«Третье место, и можно не играть», – так в Петербурге реагировали на мощнейший состав группы. При этом важно понимать: «Мадрид» во второй половине нулевых не поднимался выше 1/8 финала ЛЧ, а обновленная «синьора» только осваивалась в турнире после ссылки в Серию B.

Как и ожидалось, суперклубы остались мегастатусными лишь на бумаге – весной их грохнули в первой же стадии. Но для Петербурга приезд «Реала» и «Юве» был, вероятно, самым крутым событием в футбольной истории города.

Ниже – несколько флешбэков 12-летней давности.

«Зенит» на равных играл в Турине, но пропустил гол-шедевр

«Ювентус» – «Зенит», Лига чемпионов-2008/09 Фото: Getty Images

Благодаря попаданию в ЛЧ Питер массово узнавал о пиратских трансляциях. Выездные матчи не показывали по общедоступному ТВ, поэтому приходилось либо звонить друзьям с тарелками, либо шагать в ближайший спортбар, либо нажимать на волшебную ссылку. Совесть никого не сжирала: наоборот, люди кайфовали от того, что топовый европейский футбол можно просто найти и бесплатно поглядеть с компьютера.

Еще порадовало, что «Зенит» однозначно не провалил гостевую игру с «Юве». Аршавин, Денисов и Погребняк дотерпели до середины второго тайма, а потом Дель Пьеро жахнул пыром со штрафного. Удар получился удивительным: мяч летел по невероятной дуге, но приземлился прямо в центр ворот. Позже Малафеев тщательно объяснял, почему такое не берется, а диванные вратари уверяли, что Вячеслав зря повелся на дешевую подкрутку.

В любом случае 0:1 против Недведа, Трезеге и Дель Пьеро – достойный старт в Лиге чемпионов.

«Реал» сгенерировал бешеный ажиотаж. Город реально трясло

«Реал» – «Зенит». Лига чемпионов-2008/09 Фото: Getty Images

Весной 2008-го в Петербурге высадилась «Бавария», но даже Кан и Швайнштайгер не возбудили людей так, как приезд «Реала».

Мадридцы находились в затяжном еврокубковом кризисе, но это никого не волновало. Главное, что на «Петровском» (его пришлось частично перестраивать к ЛЧ) наконец врубали магический гимн, да еще и перед матчем против самого титулованного клуба мира.

Билеты за ворота продавались за 6-7 тысяч рублей (конечно, у спекулянтов), но их все равно покупали, чтобы увидеть легенд Примеры собственными глазами. Доходило и до дежурства у отеля «Реала». Именно эту тактику выбрал нынешний шеф-редактор Eurosport Михаил Бирюков:

– Я вырос на культе Лиги чемпионов, смотрел на инопланетный уровень топ-команд на ламповом НТВ и понимал, что «Зениту» Юрия Морозова до этой вечеринки добираться так же далеко, как от Омской больницы до берлинской клиники «Шарите». Поэтому ЛЧ 2008 года и топ-команды в Петербурге – чуть ли не самое ожидаемое событие детства в финале этого самого детства.

Я воспринимал прием гостей в ЛЧ даже как социально-важную историю, рассчитывал, что хотя бы в центре города перестелют асфальт, а город причешут перед приездом грандов и западных фанов. На самом деле дороги, конечно, не отремонтировали, а в осеннюю Россию приезжали совсем ущербные группы туристов-пенсионеров. Билеты на БАТЭ мы с друзьями выцыганили у родителей под предлогом «историческое событие, которое нельзя пропустить», но «Реал» и «Юве» стоили слишком дорого, поэтому погнали смотреть на «Реал» у пятизвездочного отеля «Коринтия» на Невском. Разумеется, с блокнотами, ручками и мыльницами.

Мы отсмотрели рейс Мадрид – СПб в расписании «Пулково», рассчитали примерное время приезда и приехали после школы часа на полтора заранее, чтобы занять места получше. Но возле отеля уже дежурили русские фанаты «бланкос», полицейские и случайные прохожие, услышавшие про «Реал». Кто-то встречал суперзвезд прямо в аэропорту, а потом стартанул на Невский, чтобы увидеть их снова. В итоге мечта о фотках и автографах растворилась в толпе и полицейском оцеплении.

Мы с корешами успешно выбирались к отелю «Баварии», когда она приезжала на казнь 0:4, и вернулись из «Астории» с трофеями. Но от «Реала» у нас остались только смазанные фотки Пепе и Ван дер Варта, которые пролетели от автобуса до входной двери за пару секунд.

Небольшое внимание фанам уделил только, кажется, Касильяс – подписал пару случайных блокнотов.

Обидно, но эмоции все равно были супер – герои из телика и видеоигр еще никогда не были так близко.

В Петербурге так и не дождались первой домашней победы

«Зенит» – БАТЭ, Лига чемпионов-2008/09 Фото: Getty Images

После двух поражений подряд в Питере не приуныли, но напряглись. С одной стороны, минимально уступили великим клубам, с другой – была надежда, что даже их разнесут, словно «Баварию» в Кубке УЕФА или «МЮ» в Суперкубке.

Первые очки в ЛЧ планировалось набрать за счет скромнейшего БАТЭ. Четвертая корзина, совсем молодой тренер, бюджетный состав – зрители шли на «Петровский» за гарантированной победой, но тотально разочаровались. Вот что запомнилось автору Eurosport.ru Павлу Городницкому:

– Билеты на тот матч я выиграл на радио «Зенит», причем случайно. Там была какая-то утренняя викторина, я отправил SMS, ушел в школу и забыл про нее.

А потом звонит папа: «Хаха, твой номер победил!» Конечно, я и так собирался идти на БАТЭ, но все равно порадовался – сидел и сиял на первом уроке.

Нюанс был в том, что мне в день матча исполнялось 14. Организаторы викторины об этом узнали (ну ладно, я им сказал) и подарили самый запоминающийся ДР в жизни: сначала провели по беговым дорожкам прямо перед игрой, а потом подарили мяч, который пинали на разминке.

Казалось, что это происходит вообще не со мной – чувствовал себя Чарли на шоколадной фабрике.

Перед стартовым свистком даже подумал: «Как-то все слишком сладко складывается. День рождения, победа в викторине, хорошие билеты, халявный мячик – наверное, «Зенит» подведет». Так и оказалось – сыграли 1:1, причем могли проиграть. Матч вышел прямо на редкость бездарным.

Как закатилась эпоха Адвоката

Дик Адвокат после матча «Реал» – «Зенит» Фото: Getty Images

Одно очко в первом круге так испугало питерцев, что в Беларуси они уверенно прибили БАТЭ и сохранили мизерные шансы на выход в лигочемпионскую в ЛЧ. Ради этой ачивки нужно было дома обыграть «Юве», а затем порубиться с «Реалом» на «Бернабеу».

Вместо этого «Зенит» скатал нулевую ничью с «синьорой» (тогда это воспринималось как поражение) и помчал в Мадрид без мотивации. Там произошло жесточайшее избиение: «бланкос» растерзали российский клуб, словно «Нумансию» или «Мальорку» – 3:0. Наблюдать за этим было реально больно: Роббен, Игуаин и Рауль унижали питерскую оборону, которая уже явно свалила в отпуск.

Именно там, на «Бернабеу», фактически закончился «Зенит» Адвоката. В 2009-м Дик рано вылетел из Кубка УЕФА (обладателей трофея выбил дохлый «Удинезе»), а чуть позже договорился с бельгийцами и забил на чемпионат России. Голландца уволили в августе – меньше чем через год после того, как он обыгрывал «МЮ» в Монако и смело бился с «Ювентусом» в Турине.

Еще один ностальгический материал про «Зенит» нулевых:

Чемпионат России Аршавин: «Нынешний «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» лучше» 04/10/2020 В 10:38