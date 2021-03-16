В УЕФА не хотят терять несущую золотые яйца курицу и, наконец, зашевелились. Спустя всего три месяца январские угрозы по отношению к потенциальным участникам Суперлиги (УЕФА и ФИФА обещали банить игроков нового образования) сменились конструктивными предложениями. Председатель Ассоциации европейских футбольных клубов (в нее входят 246 человек) и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о новых инициативах Союза и революционном формате ЛЧ.

Пропозиции УЕФА уже поддержали 55 национальных ассоциаций. Полный пресс-релиз Союз представит в начале апреля, но уже сейчас можно сделать выводы, насколько похорошеет Лига чемпионов с новым подходом. А также кто преуспеет и пострадает от нововведений, которые вступят в силу в 2024 году, когда истекут действующие телевизионные соглашения. УЕФА планирует новую Лигу чемпионов как проект на девять лет – как минимум до 2033 года.

Андреа Аньелли Фото: Getty Images

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В чем суть нового формата?

Групповой этап – знакомая с самого первого сезона и претерпевшая косметические изменения классика Лиги чемпионов, вскоре умрет. Как и привычное двухматчевое противостояние дома и в гостях в рамках группы.

На смену устаревшему формату с 32 командами (в новой ЛЧ количество клубов увеличится до 36) придет швейцарская система соревнований. Она существует с 1895 года – УЕФА позаимствовал ее из шахмат и усовершенствовал. Суть системы заключается во встречах в каждом туре между собой участников, набравших равное количество побед/очков или являющихся соседями в турнирной таблице. При формировании четырех корзин для жеребьевки сохранится распределение по коэффициенту.

26 участников попадут в турнир напрямую, еще шесть – через квалификацию, включая четыре команды Пути чемпионов. Вместо нынешних шести матчей на групповом этапе команды проведут 10 встреч с разными соперниками (пять дома и пять на выезде). Команда из корзины 1 сыграет два матча против команд из корзины 1, три – с соперниками из второй корзины, три – против корзины 3 и два против корзины 4. Швейцарская система будет регулировать отбор, сводя друг с другом равных соперников: сильные схлестнутся с равными себе, середняки – с середняками, а слабые – со слабыми.

«Бавария» – победитель Лиги чемпионов-2019/20 Фото: Getty Images

В плей-офф матчи дома и на выезде с одним соперником вернутся, но есть особенность: первая команда по итогам предыдущей стадии сыграет с 16-й, вторая – с 15-й и так далее. Команды, которые займут места с 17 по 36, перейдут в Лигу Европы.

Кто останется в выигрыше?

Реформа затевалась ради нахождения компромисса с футбольными богачами, но у УЕФА получилось ублажить не только их, но и более скромные клубы. Гранды больше заработают за счет повышенного интереса к их матчам с сильными противниками благодаря продаже трансляций и билетов, а слабаки пополнят бюджет с помощью увеличения количества игр. Вместо шести поединков в нынешнем формате они сыграют 10.

Помимо возможности проводить больше матчей, УЕФА обещает значительно поднять размер призовых. А разнообразие встреч приведет к увеличению зрительского интереса. «Думаю, мы очень близки к идеальному формату Лиги чемпионов. Швейцарская система прекрасна, – сияет Аньелли. – Думаю, это откроет большие возможности для команд и увеличит количество матчей с непредсказуемыми результатами».

Будут ли пострадавшие?

УЕФА планирует увеличить количество матчей в Лиге чемпионов с нынешних 125 до 225. Откуда же в и без того очень плотном календаре найти столько свободных дней? Все верно – от реформы пострадают национальные соревнования, особенно кубковые турниры, и так не обласканные долгими встречами с клубами уровня «Ливерпуля» или «Реала». Топы давно десантируют в эти турниры чуть ли ни третьи составы, а вскоре вовсе сделают ручкой.

Огромная нагрузка ляжет на игроков, которые сейчас вынуждены играть под 50-60 матчей за сезон. Учитывая отсутствие проходных игр в новой ЛЧ, выдержать такой марафон станет еще труднее. Страшно представить, как взвоют давно жалующиеся на бешеный график и повышенный травматизм футболистов Гвардиола, Клопп и другие тренеры.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Выход один – пересмотр форматов национальных первенств и кубков, и это будет настоящая война. Очень сомнительно согласие руководства АПЛ и других топовых турниров сокращать чемпионат, к примеру, до 18 команд. «Я считаю, что внутренний календарь должен занимать только две трети сезона. Мы должны прийти в этом отношении к компромиссу и достичь баланса», – убежден Аньелли.

Каких еще ждать нововведений?

Одним из ключевых вопросов в новом формате турнира является инициатива Ассоциации европейских футбольных клубов упразднить доставший богатые клубы финансовый фейр-плей. Истории вроде наложения санкций на «Манчестер Сити» с их последующей отменой через суд нервируют не желающих отчитываться за каждый миллион толстосумов.

Одним из таких инструментов может стать предложение о новой системе трансферов, в которой команды Лиги чемпионов больше не смогут покупать или продавать игроков друг другу, вместо этого торгуя только с клубами с более низким рейтингом. При таких раскладах трансферы за 100 млн евро станут большой редкостью, а менее обеспеченные клубы будут больше зарабатывать и тянуться к элитным.

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