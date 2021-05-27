«Спартак» вышел в квалификацию Лиги Чемпионов, заняв второе место в Премьер-Лиге-2020/21. Соперник московской команды определится в ходе жеребьевки, которая состоится 19-го июля.

Красно-белых ожидает противостояние из двух матчей с одной из следующих команд: «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция) и «Мидтьюлланн» (Дания).

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория может встретиться с бывшей: португалец тренировал «Бенфику» с 2015-го по 2019-й. При нем команда в первые два сезона выиграла сразу шесть трофеев, взяв домашний требл. Под руководством Витории лиссабонский клуб добирался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Если «Спартаку» удастся пройти третий квалификационный раунд ЛЧ, то красно-белые продолжат борьбу в раунде плей-офф. Если москвичи уступят, то получат путевку в «Путь чемпионов» раунда плей-офф Лиги Европы.

В сезоне-2020/21 Руй Витория тренировал саудовский клуб «Аль-Наср». Под его руководством команда стала чемпионом Саудовской Аравии (в сезон-2018/19) и выиграла Суперкубок страны-2020.

В 30 турах РПЛ «Спартак» набрал 57 очков и уступил только «Зениту» (65).

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