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Селтик - КР Рейкьявик

Лига чемпионов УЕФА - 18 августа 2020

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Селтик – КР Рейкьявик на Eurosport.ru! 18 августа 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Нил Леннон или Рунар Критинссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Селтик и КР Рейкьявик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Селтик и КР Рейкьявик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

