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Легия - Линфилд

Лига чемпионов УЕФА - 18 августа 2020

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Легия Варшава – Линфилд на Eurosport.ru! 18 августа 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Александар Вукович или Дэвид Хили? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Легия Варшава и Линфилд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Легия Варшава и Линфилд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

