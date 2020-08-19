Шериф Тирасполь
    -
    21:00
    19.08.20
    Stadionul Sheriff
    Фола Эш
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Шериф - Фола Эш
      Лига чемпионов УЕФА - 19 августа 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Шериф Тирасполь – Фола Эш на Eurosport.ru! 19 августа 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шериф Тирасполь и Фола Эш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шериф Тирасполь и Фола Эш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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