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Динамо Тбилиси - Тирана

Лига чемпионов УЕФА - 19 августа 2020

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Динамо Тбилиси – Тирана на Eurosport.ru! 19 августа 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Kakhaber Chkhetiani или Ndubuisi Egbo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Тбилиси и Тирана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Динамо Тбилиси и Тирана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

