НК Целе
    -
    20:00
    19.08.20
    Жужа Ференц-Штадион
    Дандолк
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      НК Целе - Дандолк
      Лига чемпионов УЕФА - 19 августа 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем НК Целе – Дандолк на Eurosport.ru! 19 августа 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dusan Kosic или Vinny Perth? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу НК Целе и Дандолк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются НК Целе и Дандолк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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