АЗ Алкмар
    -
    17:30
    26.08.20
    AFAS Stadion
    Виктория Пльзень
      Лига чемпионов УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      АЗ Алкмар - Виктория Пльзень
      Лига чемпионов УЕФА - 26 августа 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем АЗ Алкмар – Виктория Пльзень на Eurosport.ru! 26 августа 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Martin Haar или Адриан Гула? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АЗ Алкмар и Виктория Пльзень и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются АЗ Алкмар и Виктория Пльзень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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