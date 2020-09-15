Гент
    -
    21:30
    15.09.20
    Ghelamco Arena
    Рапид Вена
      Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Гент - Рапид Вена
      Лига чемпионов УЕФА - 15 сентября 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Гент – Рапид Вена на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ласло Белени или Диттмар Кюбауэр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гент и Рапид Вена и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гент и Рапид Вена, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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