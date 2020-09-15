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    1:00
    15.09.20
      Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
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      Лига чемпионов УЕФА - 15 сентября 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем – на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу и и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются и , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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