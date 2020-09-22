Краснодар
    -
    22:00
    22.09.20
    Краснодар
    ПАОК
      Лига чемпионов УЕФА • Раунд плей-офф
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Краснодар - ПАОК
      Лига чемпионов УЕФА - 22 сентября 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Краснодар – ПАОК на Eurosport.ru! 22 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мурад Мусаев или Абель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и ПАОК и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Краснодар и ПАОК, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Краснодар» ждал в раунде плей-офф «Бенфику», но получил в соперники греческий ПАОК. Поможет ли это клубу Сергея Галицкого впервые прорваться в Лигу чемпионов? Узнаем вместе на Eurosport.ru.