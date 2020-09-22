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Краснодар - ПАОК
Лига чемпионов УЕФА - 22 сентября 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Краснодар – ПАОК на Eurosport.ru! 22 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мурад Мусаев или Абель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и ПАОК и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Краснодар и ПАОК, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Краснодар» ждал в раунде плей-офф «Бенфику», но получил в соперники греческий ПАОК. Поможет ли это клубу Сергея Галицкого впервые прорваться в Лигу чемпионов? Узнаем вместе на Eurosport.ru.